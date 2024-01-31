香港中學生最感興趣行業調查　「體育運動」力壓醫療、會計排次席

香港中學生最希望從事什麼職業？在獅子會1月進行調查，訪問逾700位本地中學生，發現大部分仍重視醫療、教育、法律和會計等傳統職業領域，但體育運動行業突然彈出，排最吸引行業第二位。



調查顯示，「體育運動」行業對香港中學生很有吸引力。（資料圖片/盧翊銘攝）

國際獅子總會中國港澳303區（簡稱獅子會）昨日（30日）公布「青少年人生之旅2024」問卷調查結果，調查訪問了731名本地中學生，了解他們的職業興趣。隨運動發展興起，香港運動員在東京奧運取得歷史佳績，穿金戴銀，體育運動成為第二大吸引中學生的行業。體育運動行業的排名比醫療、教育、法律、會計等傳統專業行業的排名還要高，更得中學生的青睞。

在調查中，「體育運動」排第二大吸引行業。（資料圖片/盧翊銘攝）

調查結果顯示，香港中學生最感興趣行業分別為「電競、數碼、資訊及電訊科技」、「體育運動」、「醫護人員」、「專職醫療人員」、「小學教師、中學教師」、「文化及藝術」、「法律（律師 / 法律人員）」、「會計、核數」、「寵物美容、動物訓練員」、「美容及保健、化妝及髮型」、以及「經濟研究 、投資分析、數碼顧問」。

香港中文大學侯傑泰教授表示：「是次調查顯示大部分學生仍然重視關注醫療、教育、法律和會計等傳統職業領域。我們對於新興行業抱持樂觀態度，並對在大灣區發展抱有濃厚興趣的學生感到特別鼓舞，同時鼓勵年青人可以多接觸科技行業。」

受訪者最重視發揮興趣所長

此外，調查發現接近8成受訪者認知生涯規劃的重要性及有思考將來，但只有6成受訪者認同現時清楚方向及支援足夠。受訪者選擇行業時考慮的吸引力因素依次為「發揮興趣或所長」、「有意義」、「工作有挑戰性」、「工作收入穩定高薪」，而「工作較輕鬆」因素更比早年調查有上升趨勢，反映青少年心態有所改變。