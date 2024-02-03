美斯訪港｜國際邁亞密操練直擊　美斯慢跑猜波　蘇亞雷斯場邊拉筋

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）隨國際邁亞密（又譯國際邁阿密）訪港，周日（4日）下午與香港隊合演表演賽，球隊今天先在大球場公開操練。

攝影及採訪：袁志浩、趙子晉



操練原定在下午5時15分展開，不過最終延遲了15分鐘才開始，期間仍有不少球迷魚貫入場。由於是次操練不設劃位，早在操練前的3小時已有不少穿上球迷等候入場。其中排頭位、來自深圳的張先生，更早在今早7時排隊。現場所見不少球迷各出奇招，自行製作不同種類的打氣物品，希望吸引一眾球星能走近自己身邊。

【美斯訪港】國際邁亞密操練，美斯步出球場。（袁志浩攝）

坐在東看台及北看台的球迷可謂「如臨大敵」，事關球員通道正正座落在這兩看台之間，未開始練習時已有不少球迷不斷舉機等候，希望拍下球王美斯步出球場一刻。

【美斯訪港】國際邁亞密操練，美斯與佐迪艾巴慢跑。（袁志浩攝）

操練開始前，先有簡單開幕典禮，特區政府亦派出政務司副司長卓永興及文化體育及旅遊局局長楊潤雄到場致辭。其後國際邁亞密班主碧咸亦帶球員進場準備熱身，碧咸更與兩位官員拍照留念。

【美斯訪港】國際邁亞密操練，班主碧咸帶領球員進場。（袁志浩攝）

操練開始時，球場響起《隆重登場》、《重口味》等流行曲製造氣氛，兩大球星美斯及蘇亞雷斯都未現身，其餘球員先在場邊作簡單拉筋和恢復動作；班主碧咸則在場邊與不同人士寒暄。美斯在操練開始後近十分鐘始現身，一開始與隊友在中圈圍圈輕舒腳頭進行「馬騮搶球」，每次觸球均惹來現場全場歡呼。

【美斯訪港】國際邁亞密操練。（袁志浩攝）

全場球迷多次高呼「Messi、Messi」，美斯在場中亦有報以招牌微笑。美斯在馬騮搶球時，一直與老友佐迪艾巴企在一起交頭接耳，期間亦有做過「馬騮」負責搶波。

【美斯訪港】國際邁亞密操練，美斯在場邊拉筋。（袁志浩攝）

約5分鐘後，美斯與佐迪艾巴聯同隊一齊在場邊慢跑，蘇亞雷斯則仍未見現身。接着美斯與隊友開始進行一些速度練習，當球員向球場另一方向跑，球迷亦跟隨一起作「大遷徙」，移至南看台觀操。加速跑期間美斯與佐迪艾巴稍為「偷懶」，一直慢跑。期間班主碧咸仍然在場邊觀操。

【美斯訪港】國際邁亞密操練，碧咸一直在場邊與人寒暄。（袁志浩攝）

其後國際邁亞密在南看台一邊半場進行分隊賽，蘇亞雷斯在這時現身球場，不過與美斯都未有落場參與分隊賽，二人只在場邊一起拉筋作恢復。不過每當美斯站起來時，球迷仍然熱烈開呼他的名字。

【美斯訪港】國際邁亞密操練，蘇亞雷斯只在尾段現身。（袁志浩攝）

碧咸盡顯萬人迷本色

在操練尾聲時，碧咸由場邊步往西看台VIP席，大量球迷衝往樓梯邊爭取機會與「萬人迷」拍照和擊掌，碧咸在嘉賓席上與小朋友和來賓合照，其後亦在現場發表講話：「我代表球隊全體多謝大家和贊助商，國際邁亞密是一間特別球會，有特別的球員，希望大家好好享受，明日的球賽會非常特別。」

【美斯訪港】國際邁亞密操練，碧咸盡顥萬人迷本色，替小孩綁鞋帶。(袁志浩攝)

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現場有最少5名球迷乘機衝入球場，不過被球隊保安擋開，球隊在操練完結後逐步退場。碧咸則留在場中，脫下外套與一眾參與社區足球訓練營的小朋友踢波。期間有球迷衝入場中要求碧咸合照，保安欲上前阻擋時，碧咸表示不要緊，最終與該球迷自拍。

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球迷操練前排隊入場情況：