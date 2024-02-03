美斯訪港｜狂熱球迷試圖突破防線　美斯保鑣指揮佈防展功架

國際邁亞密（Inter Miami，又譯國際邁阿密）今日（3日）在香港大球場公開操練，社區足球訓練營緊接舉行，約80名小將與美斯（Lionel Messi，又譯梅西）等球員交流，活動途中有不少狂熱球迷突破防線，衝入球場。美斯的大隻貼身保鑣隨即「紮馬」戒備，在他的指揮下，無球迷可以走近美斯，隨後全隊退場。

隨後留下班主碧咸（David Beckham，又譯貝克漢姆）在場，他盡展慈父本色，逐一與小朋友交流，更除褸展露健碩身型。

攝影及採訪：袁志浩、趙子晉



國際邁亞密在香港大球場的公開操練，不少球迷入場欣賞球王美斯的英姿，大球場十分熱鬧，多達39,916人入場。美斯上場在沙特阿拉伯對艾納斯時，僅上陣7分鐘，國際邁亞密主帥馬天奴直言美斯不在最佳狀態。美斯在小隊賽時未有參與，在旁邊伸展及接受治療，完成後坐下看隊友操練。

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美斯拉筋後，坐在場上觀看隊友練波。（袁志浩攝）

國際邁亞密完成小隊賽後，社區足球訓練營緊接舉行，約80名小朋友分成多個小組，與國際邁亞密球員交流，美斯參與其中。國際邁亞密一眾職球員加上小朋友及工作人員等，齊集大球場草地上，場面有點混亂。

美斯與小球員們交流。（袁志浩攝）

球迷突擊球場 美斯保鑣展功架

不少球迷希望與美斯近距離接觸，部分狂熱球迷趁混亂突襲球場，擺脫保安衝入草地，看台隨即傳來歡呼聲。眼見有3名球迷突破防線，全場在場邊戒備的美斯貼身保鑣、「大隻佬」Yassine Chueko立即紮馬，橫拼步移近美斯，同時「手指指」指揮如何佈防，結果沒有球迷可以接近美斯。國際邁亞密見場面混亂，順道全隊離開球場，期間亦有球迷嘗試衝入場，全數被保安捉住。

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球迷亂入球場，美斯保鑣隨即「開工」，指揮若定。（袁志浩攝）

碧咸除褸滿場飛展慈父一面

縱然國際邁亞密球員退場後，場內的社區足球訓練營仍然繼續，班主「萬人迷」碧咸留在場上。碧咸在場的人氣僅次美斯，他進場時不時向看台的球迷揮手，當球隊操練時，他更坐在冰箱上近距離督操。

碧咸魅力依然。（袁志浩攝）

看着旗下球員練波，不知道碧咸是否有點「腳痕」，與小朋友交流時親自落場，輕抒腳頭，脫下外套只穿一件白色T恤，碧咸的身形沒有走樣，繼續指導小朋友。碧咸繼續其親民的風格，與小球員擊掌、摸頭、鼓勵、綁鞋帶，盡顯慈父一面。

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碧咸與小球員交流，更脫下外套。（袁志浩攝）

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滿場飛的碧咸基本上與所有小組的小朋友交流，更加充當門將，當小球員起腳時，他更故意被射破「大細龍門」，或者將皮球推進網內。與此同時，久不久都有球迷殺入場內，其中一名球迷更與碧咸自拍，這名國際邁亞密班主合影大合照後離場，結束今日活動。