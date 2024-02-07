省港盃︱港足次回合作客廣東遭追平　互射十二碼落敗失落錦標

第42屆省港盃次回合周三（7日）晚舉行，香港隊手執兩球優勢作客廣州越秀山體育場，惟在法定時間輸1：3，遭追和總比數下，要踢到互射十二碼分勝負。



對上7屆作客廣東全數落敗的港隊，今場繼續派謝家榮把關，曾以行、林衍廷、張憙延、黃皓雋、李毅凱等亞運腳亦擔正，首回合入球功臣陳肇鈞和潘沛軒也在陣中，正選名單還包括獲補選的艾華、首回合後備登場的林樂勤，與港隊「新丁」鐘樂安。

廣州市越秀區今晚溫度約攝氏9度，當地今日大部份陰天、落毛毛雨，市內被大霧籠罩兼有微風，在場地空曠、部份看台沒有上蓋之下，寒冷天氣對球員來說相信仍是一大考驗。

省港盃：雖然比賽安排在平日晚上，仍有不少香港隊球迷北上打氣。（袁志浩攝）

今仗除了有20位香港記者採訪，現場所見廣東傳媒也相約，大會甚至限制到場內拍攝兩隊出場及隊照的傳媒人數。雖然比賽安排在平日夜晚舉行，但仍吸引了7288人到越秀山體育場觀賽，港隊亦有約100名球迷北上打氣。

跟在香港舉辦時有別，省港盃次回合由「華潤怡寶」冠名贊助，港隊名稱從「香港隊」變成「中國香港隊」；「廣東隊」則不變。另外，賽前大會演奏國歌，場內也曾播放陳奕迅的《孤勇者》、Beyond的《海闊天空》等。

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廣東隊6分鐘有肖智把皮球放入網窩，但球證指他手球在先；然而肖智身型明顯比對位的港隊左閘林樂勤高，僅1分鐘後這位前鋒即頭槌破門，助廣東領先1：0。

港隊戰至25分鐘由黃皓雋左路開出罰球，廣東守衛解圍不遠，艾華門前補中，助港隊追成1：1。戰至中段，廣東大腳長傳至港隊後場，旁證本舉旗示意越位，但主球證未有吹罰；之後黃皓雋被人從後推跌，球證再無表示，造就廣東隊反擊機會，連番判決令場邊的港隊主教練安達臣相當勞氣，他投訴不果並領黃。廣東隊40分鐘再由陳哲超建功，半場領先2：1。

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下半場廣東隊不斷向香港隊施壓，到66分鐘門前混戰，過程中廣東的射門先被謝家榮救出、再射中柱彈出，最終仍由廖均健將皮球送入網窩，廣東領先3：1、總比數追成3：3；3分鐘後廣東幾乎再入一球，李寧禁區頂射地波，謝家榮橫身救出底線。

77分鐘香港險些再度領先，林樂勤禁區頂離門約30碼遠射卻中柱，林衍廷補射卻又被廣東門將程月磊救出。補時階段，港隊在離門約40碼獲罰球，鄭展龍開出吊入禁區，李毅凱頭槌未能命中目標。比賽來到最後時刻，現場落起大雨，法定時間結束，雙方總比數戰成3：3，需要再踢加時。

到加時階段，雙方仍然踢得相當開放，但鮮有直接射門，沒有再添入球下，要互射十二碼定勝負。香港先射，由陳凱柏射第一輪，雖勁道十足惟中柱彈出；廣東的王世傑射入。第二輪，港隊吳宇曦射入，廣東的尹聰耀也勁射入網，港足繼續落後。

第三輪葉卓文操刀，又遭門將程月磊捉到路救出，港隊的魏偉輝射入，港隊落後1：3，第四輪港隊雖然由馬希偉射入，但廣東廖均健同樣得手，為廣東鎖定十二碼4：2的勝局，重奪失落兩屆的冠軍。

雖然港足落敗，但現場香港球迷「We are Hong Kong」的打氣聲，仍響徹越秀山體育場。