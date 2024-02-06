省港盃︱港隊備戰緊迫　安達臣望球隊保持活力　冀球證客觀執法

省港盃次回合周三（7日）晚上演，首回合後擁2：0優勢的港隊將作客廣州越秀山，力爭三連冠，港台電視32台將免費直播。

港隊主帥安達帥與上仗入球功臣之一陳肇鈞出席賽前記招，安帥指今仗雖然準備時間不多，但希望陣中年輕小將能延續上仗具活力的踢法，並希望作客環境下球證可以客觀公正執法。



安達臣講述備戰情況時，表示大軍只得一天時間見面，齊集備戰。今場與香港踢的首回合不同，他再補選了一些年輕球員， 以杭州亞運隊成員為主。香港上仗贏2：0，球員踢來有活力，執行到高位逼搶戰術，希望今場能繼續。

安達臣希望省港盃次回合，在作客環境下球證執法水平仍可保持客觀和公平。

至於孫銘銘、余在言等上仗正選球員今場缺陣，安帥指由於與香港部份球會比賽賽程相撞，故他已盡力補選新球員， 希望明日有好發揮。

他又指，今仗作客希望球證客觀公平，但整體不太擔心球隊演出。

港隊首回合領先2：0。（梁鵬威攝／資料圖片）

陳肇鈞亦指，由於兩回合中間隔了一場表演賽，首次回合前同樣僅得一天時間作準備，不過球員在第一場時已證明不需很多時間去磨合就可踢出教練要求，可能球隊主要都是亞運班底，只是加入一兩名有經驗成員或者未在亞運上陣球員，球隊內起到以老帶新作用。

他認為球員無論活力還是體能，都正處於「好top」的階段，年輕球員表現亦超出外界預期。希望他們在心態和強度上都可以繼續做好。

陳肇鈞指近期港隊賽程頻密，但已適應了隔四五天便有一場比賽的節奏。

被問及近期他腳風很順，但比賽頗多，今仗已是一連串比賽的最後幾場，他有沒有特別調整方法。陳肇鈞指，心態上一直沒有變要打好每一場，身體上係「有少少攰」，但可以恢復。在安達臣麾下，已練到習慣「隔四五日一場波」，相信其他球員亦已習慣。賽程雖然密，但亞洲盃過後很多球員都已拿捏得到。

有國內記者亦關注，港隊近期在亞運及亞洲盃表現亦很精彩，到時安達臣到來為香港帶來什麼體系或戰術上改變？陳肇鈞指，主要功勞是安達臣為香港足球帶來不同概念，球員心態上有調整，除了踢法上，也有很多球場上看不到的改變，例如讓球員明白「不可能變可能」的道理， 令球員相信自己有能力和強隊周旋，就算踢法進取一些也不用害怕。他自己亦覺得，疫情後很多球員都有進步，體能和埋門的質素也提升不少。

港隊首回合由陳肇鈞先開紀錄。（梁鵬威攝／資料圖片）

安達臣則回應指，過去兩年他要令港隊進步的方法，主要是嘗試令代表隊更加專業，每次訓練都會提升強度。雖然以往港隊踢法較為防守性，但他嘗試將踢法由防守性，轉為加入更多攻擊能力。這主要通過加強訓練力度同戰術執行力去實現。兩年來，港隊與亞洲前列強隊差距算有收窄，但仍然可以有進步空間，是港隊未來要繼續提升的地方。

港隊日前公布了次回合決選名單，跟首回合相比，冠忠南區球員「歸隊」，如陳凱柏、趙聡悟和艾華均獲補選，另鄭展龍與劉智樂都獲召，3名東方球員黃梓浩、余在言、孫銘謙，與及港會翼鋒簡嘉亨，令大軍名單增至23人。

港足省港盃次回合決選23人：



門將：雲天樂 (香港U23)、龐焯熙 (晉峰)、 謝家榮 (大埔)



後衞：葉卓文 (均業北區)、鍾樂安(東方)、曾以行 (曼市聯)、周子謙 (港會)、 陳凱柏 (冠忠南區)、李毅凱 (理文)



中場：林衍廷 (標準流浪)、馬希偉 (東方)、鄭進泓 (香港U23)、鄭展龍 (傑志)、 趙聡悟 (冠忠南區)、張憙延 (理文)、陳肇鈞 (大埔)



前鋒：劉智樂 (標準流浪)、林樂勤 (均業北區)、吳宇曦、黃皓雋 (東方)、 馬斐、潘沛軒 (傑志)、艾華 (冠忠南區)



港足省港盃賽程：



次回合：

廣東 Vs 香港

日期：2月7日

時間：07：30pm

地點：廣州越秀山體育場

票價：一等票120元人民幣、二等票80元人民幣

