女子省港盃︱香港僅負廣東　小將陳綺馨展過人膽識：想繼續進步

第五屆女子省港盃周四（1日）晚於旺角場上演一回合過的賽事，最終港隊在張煒琪及小將陳綺馨建功下，雖一度反超前，仍負廣東2：3，未能首度高舉獎盃。



此前四屆女子省港盃，港隊全數落敗，今屆返回主場出擊，球隊由梁蔚雅把關，陳詠詩、張煒琪、鍾貝琪等壓陣，梁匡蕎、胡彩瑤、陳綺馨等小將亦獲正選機會。

港隊參與第五屆女子省港盃。（袁志浩攝）

港隊7分鐘就食「詐糊」，張煒琪單刀被撲，陳綺馨補中入網但越位在先；僅1分鐘後，廣東即憑隊長廖美欣遠柱破網，領先1：0。仿傚男足逼搶踢法的香港女足，25分鐘靠陳綺馨及曾麗薇前場努力搶得對手腳下球，皮球落在張煒琪腳下，她左腳射遠柱慢流尾袋，為港隊追平。

廣東隊先開紀錄。（袁志浩攝）

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戰至29分鐘，今場表現活躍的陳綺馨接應曾麗薇傳中，在混戰中撞入網窩，然而港隊反超前僅6分鐘，廣東就有諶沐羲禁區頂彈地波射近柱得手，半場雙方踢成2：2。

下半場港隊換入外流內地的朱寶恩及關詠瑜，後者兩度起腳，其中一次遠射僅被擋走。直至81分鐘，廣東由何晴茵建功再領先，港隊縱有陳詠詩禁區內凌空交叉腳窩利抽射，卻被守門員飛身救出，結果港隊僅負2：3，連續五屆省港盃屈居亞軍。

陳綺馨一度為港隊反超前。（袁志浩攝）

陳綺馨入球後跟陳詠詩慶祝。（袁志浩攝）

1.48米陳綺馨膽識過人

完場後港隊走到界限街看台前接受歡呼，眾人齊呼「We are Hong Kong」，場面感動。首次參與省港盃的陳綺馨於2004年出生、年僅19歲，初時連受訪也害羞，着隊友張煒琪相陪。

「你大個女，自己試吓啦。」張煒琪笑說。

陳綺馨只好硬着頭皮受訪，說下去卻「有紋有路」。她表示今次是自己首度為大港腳在正式比賽入波，所以十分深刻，「好開心......入球後對自己更有信心、更想進步，想繼續對不同強敵，令自己提升。」

陳綺馨面對高她一個頭的對手仍勇於突破。（袁志浩攝）

年僅19歲的陳綺馨攻入在大港腳的首個入球。（袁志浩攝）

有份參與杭州亞運的陳綺馨，身高僅得1.48米，不論在隊友或對手身旁都顯得特別嬌小，但她全場從人群人突圍而出，不惜氣力奔跑，與隊友傳送配合亦不錯。「本身我很怕埋身，但隊友都鼓勵我大膽上腳，知自己身型輸蝕，就多用點速度吧。」

香港女足球員甚少有機會能在旺角場比賽，而今日錄得1039名球迷入場，對她們而言是難能可貴的體驗。陳綺馨稱在如此氣氛下，自己好想贏，期待未來再有機會參與，「今天有許多人支持我們，雖然結果不太好，有少少辜負（他們），希望（我）很快就能取得下一個入球。」

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陳詠詩（6號）領港隊向球迷道謝。（袁志浩攝）

陳詠詩：雙方距離拉近

為港隊征戰了多屆女子省港盃的陳詠詩也大讚陳綺馨的膽識，「她很有個人能力，不理會自己身型，即使兩個人夾過來，仍會對抗、大膽推進，很值得鼓勵，港隊需要她跟梁匡蕎、曾麗薇這類型的球員。」

她又表示，雖然港隊仍是落敗的一方，但球員深明自己付出比之前多，也看見雙方距離拉得愈來愈近，「加入年輕球員是很好的嘗試，這一段時間我們密集地比賽，習慣進攻、逼搶，狀態跟默契都在提升，而不是像之前一樣死守，但始終差一點決心，但不會是藉口，我們要不斷進步。」