省港盃︱安達臣領港足　首回合決選剔走亞洲盃成員　補選陳肇鈞

省港盃相隔4年後復辦，港隊男足首回合在本月31日於旺角大球場鬥廣東，次回合則在下月7日作客越秀山，球隊會由港足主教練安達臣領軍。

港隊今月初曾初選29人，陣容以杭州亞運班底球員為主，且包括部分大港腳及小將，但首回合決選名單中，人腳有不少變動。



港隊今日公布首回合決選的22名球員，從初選中剔走了冠忠南區的伍瑋謙、陳凱柏、趙聡悟、史提芬彭利拿；而傑志守衛陳晉一及周緣德、理文主力余煒廉與胡晉銘、標準流浪前鋒劉智樂和香港U23的劉家喬都落選，以上有5人是港足出戰亞洲盃決賽周的主力。

不過，港隊同時補選了在今屆亞洲盃為港足攻入唯一入球的中場陳肇鈞，而東方後衛鐘樂安跟黃梓浩，同樣在今次決選入圍；但預計次回合作客的比賽，港足會再決選另一份名單。

省港盃首回合港足22人決選名單：



門將：雲天樂 (香港 U23)、龐焯熙 (晉峰)、謝家榮 (大埔)



後衞：李毅凱 (理文)、葉卓文 (均業北區)、鐘樂安、黃梓浩(東方)、曾以行 (曼市聯)、周子謙 (港會)、



中場：林衍廷 (標準流浪)、馬希偉、余在言 (東方)、鄭進泓 (香港U23)、張憙延 (理文)、陳肇鈞（大埔）



前鋒：林樂勤 (均業北區)、孫銘謙、吳宇曦、黃皓雋 (東方)、馬斐、潘沛軒 (傑志)、簡嘉亨 (港會)



李毅凱轉投理文。（理文提供）

李毅凱轉投理文

值得一提，入圍的港足後衛李毅凱早前跟流浪解約，今轉投理文。李毅凱早前就轉會事件主動聯絡傳媒，認為自己在處理上有不當，「這段日子我收到不同的聘約，我選擇了比較合適自己的球會，但我忽略了某些細節，亦不希望與流浪上下關係缺裂，我為自己的過失感到抱歉。」

李毅岑感謝流浪在自己於中超回流時，給予機會繼續發展足球事業，令自己能代表香港參與亞運及亞洲盃。「衷心感激莫生（流浪會長莫耀強）和Philip哥（流浪總監李輝立）對我的信任和支持，今次事件令我經一事長一智，將來不會再犯同一錯誤，我會繼續踢好每一場波去報答球會和球迷。衷心祝福流浪足球會順順利利。」

理文今日在新闡稿中表示，球會於李毅凱回復自由身後、在1月下旬才開始與他洽談。李毅凱也解釋了轉會原因：「理文是一間專業的球會，我很認同其理念和規劃，加上球隊部署及踢法等方面都很適合自己，所以希望能為理文效力，助球隊爭取佳績。」

上一次省港盃於2019年舉辦，當時港隊次回合大勝廣東隊4：0，主場捧盃。（資料圖片／袁志浩攝）

廣東隊日前公布名單

另外，廣東隊日前已公布本屆省港盃名單，該隊由廣東省足球協會副主席程志文擔任領隊，廣東省足球協會郭子超擔任副領隊，主教練則由周穗安擔任，執行主教練是來自梅州客家隊的西班牙籍主帥柏保路（Pablo Villar）。

廣東隊今次以中超球會梅州客家隊為主力，成員還包括佛山南獅、廣州隊、廣州影豹的廣東球員，主要球員包括廖均健、葉楚貴、尹鴻博、尹聰耀、史亮、陳哲超、楊超聲、楊一虎、程月磊、梁學銘、肖智等。2019年仍在廣東隊中、只參與廣東主場賽事的盧琳，雖然去年仍在中冠廣東蜀地紅擔任助教兼球員，但今屆已不在名單之中。

盧琳（左）已多年沒隨隊作客香港比賽，今屆也沒有入圍廣東隊名單。（資料圖片）