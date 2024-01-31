省港盃︱香港首回合挫廣東　陳肇鈞入世界波　潘沛軒連破國足廣東

第42屆省港盃首回合，香港隊周三（31日）晚率先在旺角大球場迎戰廣東隊。

在全場由近5000名香港球迷組成的「紅海」齊心打氣下，港隊由陳肇鈞的世界波先開紀錄，下半場再由潘沛軒射入空門，以2：0優勢迎接下月7日在廣州越秀山舉行的次回合賽事。



港足主教練安達臣在比賽前由卡塔爾趕返香港領軍，球隊正選以打入杭州亞運四強的班底為骨幹，如隊長李毅凱、謝家榮、林衍廷、張憙延、潘沛軒、曾以行、余在言及孫銘謙，加上亞洲盃主力陳肇鈞；另外兩人為左閘黃梓浩，與首度穿起港隊波衫的鐘樂安。

廣東隊方面則以中超梅州客家為主力，隊長史亮、葉楚貴、梁學銘、肖智等有省港盃經驗的球員均擔正。

港隊球迷落力打氣。（梁鵬威攝）

今場比賽非但有約15位廣東記者到港採訪，也有不少作客球迷，部份人身穿梅州客家、廣州恆大、廣州富力及深圳隊波衫，在熱身時已圍在場邊與球員自拍。

雖然比賽跟冠忠南區對香港U23的菁英盃分組賽撞期，但今仗仍有5067名觀眾入場，足總在場內派發亞洲盃港隊海報、省港盃場刊、足總利市封及揮春等，吸引不少球迷索取。

港隊擁躉用一貫「We are Hong Kong」口號打氣，配合廣東話粗口「問候」對手，而現場宣布廣東隊正選名單、甚至在廣東隊出場、賽前介紹文體旅局局長楊潤雄、足總會長貝鈞奇、足總主席霍啟山等嘉賓時，都傳來陣陣噓聲。

賽前嘉賓與兩隊大合照，引來噓聲。（袁志浩攝）

陳肇鈞轟世界波

港隊7分鐘左路炮製攻勢，左翼張憙延個人突破殺入中路起腳省中人，門前由左閘黃梓浩補中，卻又被守衛擋走。僅4分鐘後，張憙延再插花扣大位，但這次他回傳予後上的陳肇鈞，這位在今屆亞洲盃取得「士哥」的中場衝前轟入世界波，助港隊領先1：0。

陳肇鈞射入世界波。（梁鵬威攝）

港隊先開紀錄，球員興奮慶祝。（梁鵬威攝）

港隊稍後由林樂勤入替受傷的黃梓浩，但廣東隊表現仍無太大起色，頻頻大腳長傳上前，但都被港隊一對中堅化解。港隊24分鐘打出一次美妙反擊，潘沛軒中場後腳第一時間「彈」給孫銘謙，後者再直線傳向前，潘沛軒趕及接應再壓入禁區，惟勁射只中網側。

+ 11

潘沛軒破國足後再破廣東

雙方戰至中段開始多埋身肉搏，球員如潘沛軒屢次倒地，廣東隊33分鐘幾乎由梁學銘尾柱接應傳中破門，但未能把握；完半場前余在言角度斬入禁區，李毅凱左腳抽射又無力。

戰至52分鐘，廣東隊守衛跟孫銘謙對抗後被「撞飛」，孫銘謙乘勢帶波入禁區，在程月磊出迎前橫傳，由潘沛軒輕鬆射入空門；這位港腳今月初友賽射破國足大門後，再在廣東隊身上取得進帳，港隊拋開比分至2：0。

+ 6

港隊之後一度受壓，78分鐘，潘沛軒右路「倒三角」傳中，張憙延控定再回後，陳肇鈞射地波被撲出。港隊最後階段換入周子謙跟黃皓雋，83分鐘，李毅凱頭槌破門但越位在先，最終港隊贏2：0，下月7日會作客廣東踢次回合，爭取三連冠。

港隊隊長李毅凱表現落力。（梁鵬威攝）

港足省港盃賽程：



次回合：

廣東 Vs 香港

日期：2月7日

時間：07：30pm

地點：廣州越秀山體育場

票價：一等票120元人民幣、二等票80元人民幣

