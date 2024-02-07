美斯訪港歡迎儀式全隊提早上車　訪日開記招開懷出席歡迎派對

美斯（Lionel Messi）隨國際邁亞密到訪亞洲，近日先到香港，再去東京。可能受傷患的影響，他在香港沒有出席記者會，沒有公開發言，操練未有操足全課，表演賽也沒有落場。在東京，或者傷勢好轉，美斯一步出機場就揮手，翌日獨自出席記者會，接着完成整課訓練，晚上再參與歡迎儀式，跟恩尼斯達聚舊。



場景1：落機上旅遊巴

香港：美斯落機時一手拿行李，一手拿瑪黛茶，至停機坪後將行李交給工作人員，行往歡迎儀式的台上，之後到歡迎儀式後上車，沒有向現場大批記者揮手。

日本：美斯步出機場，一手拖行李，另一手則是空着的。他行至旅遊巴前，交行李交給工作人員，上車前向現場記者及球迷揮手。

抵達東京後，美斯上旅遊巴前向日本球迷揮手。（Ｘ）

場景2：歡迎儀式

香港：歡迎儀式在國際邁亞密包機到埗後，直接在停機坪舉行。國際邁亞密上台，有小朋友向教練馬天奴獻花，全隊大合照；期間美斯也有微笑。之後，主持人用英語要求球員留步，待嘉賓上台，但全隊國際邁亞密離開，走上旅遊巴。

日本：沒有在停機坪舉行歡迎儀式，在國際邁亞密到埗後的第二晚，於酒店舉行歡迎派對，美斯、蘇亞雷斯等球星坐在高凳上。看着巴塞隆拿舊隊友恩尼斯達上台發言，美斯也開懷笑起來。

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場景3：記者會

香港：賽前記者會由蘇亞雷斯及教練馬天奴出席，而賽後記者會則由馬天奴單獨一人現身，美斯沒有出席任何記者會。

日本：原定賽前記者會有齊碧咸、馬天奴、美斯、布斯基斯、蘇亞雷斯及佐迪艾巴，最後只有美斯一人到場，出席了20分鐘，回應了6條問題。

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場景4：操練

香港：國際邁亞密在大球場舉行公開操練，接近4萬人入場觀看。美斯與一開始與隊友在中圈圍圈輕舒腳頭進行「馬騮搶球」，之後有慢跑及速度練習，最後拉筋。國際邁亞密班主碧咸落場與小朋友踢波，還在現場公開講話。

【美斯訪港】國際邁亞密操練，美斯與佐迪艾巴慢跑。（袁志浩攝）

日本：購買特別體驗套餐的球迷入場，人數遠比香港少。美斯跟大隊完成整課操練，包括分隊對抗賽，有射門又有加速跑。操練場地並非大型球場，球員與球迷距離較接近，布斯基斯有為球迷簽名。不過，碧咸沒有出現，他那日身在卡塔爾。

場景5：表演賽

香港：超過3.8萬人入場觀看，美斯由頭坐到尾，沒有熱身，而另一星將蘇亞雷斯則有熱身，但最後也沒有落場。該場國際邁亞密以4：1大勝香港，兩大西班牙球星布斯基及佐迪艾巴在62分鐘才入替。現場球迷由最初吶喊叫美斯上陣，到最後非常失望狂噓，賽後碧咸講話亦被「開汽水」。

在香港的表演賽，美斯沒有換上過球衣，全場都沒有要落場作賽的跡象。（袁志浩攝）

日本：今晚就知