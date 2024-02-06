美斯天天杯不離手落機都揸住　南美人日常至愛飲料瑪黛茶大揭秘

撰文：吳慕兒
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美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）熱浪由香港席捲日本，看着阿根廷球王手上總是拿着一杯飲品，不少人好奇：「他手上那杯到底是什麼？」
香港人近年愛喝台式飲料，珍珠奶茶店成行成市，也有人繼續支持港式奶茶，而美斯手上的則是南美人最愛的日常飲料之一——瑪黛茶。

美斯無論在日本還是在香港，落機時均手執一杯瑪黛茶。（Ｘ）

為什麼筆者如此肯定那一定是瑪黛茶？因為這種傳統飲料，會用上特定茶杯，因此一看美斯手中的瑪黛茶杯，便可知曉他是在喝這款茶。

瑪黛茶的英文串法跟伴侶的英文字Mate雖然一樣，但讀音卻不同，分兩個音節讀作MAH-tay。慣常飲法是用弄碎的瑪黛茶葉加上熱水，可按個人口味加入糖或蜂蜜。淨飲的話味道帶微甘，由於帶有咖啡因，因此有提神功效，南美人每天起身大都會飲上一杯。

有趣的是，坊間認為瑪黛茶好處多多，筆者昔日到南美玻利維亞旅遊時，民宿主人第一時間遞上一杯瑪黛茶，表示它有助適應當地高原氣候，是否真有其事無從查證，當日飲完確實身心舒暢，適應上確沒有不良反應。

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美斯天天瑪黛茶不離手。

瑪黛茶起源於巴拉圭原住民，之後成為阿根廷、巴拉圭、烏拉圭、玻利維亞、巴西、智利等多個南美國家的日常飲料。傳統上，會用半葫蘆形的瑪黛茶杯盛載，最大特色是那支金屬製飲管，因此一看美斯手中杯，即可知那是瑪黛茶。

除了美斯，不少南美球星也是瑪黛茶愛好者，當中包括美斯兩大老友阿古路和蘇亞雷斯，而且阿蘇「茶癮」較美斯更大，他曾多次表達對瑪黛茶的熱愛，而且不止手執茶杯，還常常拿着大大個茶壺，那也是南美的一大特色。

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蘇亞雷斯喝瑪黛茶不止帶上茶杯，還帶上大大個茶壺。（蘇亞雷斯IG）

南美人幾乎人人都愛喝茶，當中以瑪黛茶最為普遍，超級市場有多款瑪黛茶包和茶葉出售，瑪黛茶杯成為各大小商店或紀念品店的熱賣手信，而蘇亞雷斯常常帶着的茶壺，也四處有售，事實上，阿蘇手中那個已算是小型的，更多的是一公升以上的手提茶壺，可見南美人對喝茶的熱愛程度。

瑪黛茶本身原本是一件很南美的事，不過美斯和一班足球巨星將它帶到全世界，擅長玩社交媒體的國際邁亞密班主碧咸，便曾上載一張自己喝着瑪黛茶的照片說：「這杯茶夠不夠好喝到讓美斯飲呢？」

商家嗅到商機，美斯有份代言的Lay's薯片，早前便推出瑪黛茶口味，包裝袋印上大大個美斯肖像，加上一杯瑪黛茶，不知香港何時有得賣？

Lay's薯片推出瑪黛茶口味。（美斯IG）
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