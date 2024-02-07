美斯風波｜國際米蘭回應霍啟剛表示期待訪港　網民：真正的Inter

球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）訪港風波持續發酵，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛日前在微博以長文表示美斯不尊重當局及本港球迷，亦批評國際邁亞密（又稱：國際邁阿密）及主辦方Tatler Asia。

霍啟剛在文中提及獲國際米蘭CEO邀請觀賽，表示希望他們能到港交流，並在周三（6日）獲該球會回覆，班主張康陽更直接在微博寫道：「國米中國行！安排！」



美斯訪港風波一石激起千重浪，下月阿根廷國家隊到中國友賽之事未知會否受到影響，不過另一支「國際（Inter）」球隊來港似乎快將成事。

美斯無出場風波，至目前仍未有冷卻跡象。（袁志浩攝）

霍啟剛微博的長文引起巨大迴響，一度成為熱搜榜首位，提到希望邀請國際米蘭交流後，亦獲會方在微博回覆：「感謝社會各界以及廣大球迷朋友的熱切關注。我們十分榮幸霍啟剛先生能夠來到國際米蘭交流與訪問，同時感謝霍先生的邀約，俱樂部也期待未來有機會能赴港，進一步交流足球文化。」

國際米蘭在微博貼出CEO Alessandro Antonello及霍啟剛的合照。（微博圖片）

國際米蘭主席及班主張康陽更霸氣地在微博轉發並寫道：「國米中國行！安排！」讓不少內地球迷大感興奮：「還得是真國際靠譜，假國際詐騙犯」、「好家伙，這熱度真讓咱蹭上了」、「這個國際比那個國際牛X多了」。

張康陽在微博霸氣回應。（微博截）

內地網民：看不到梅西可以看「梅西他娘」

或許不少人會覺得，目前國際米蘭遠沒當年般星光熠熠，但其實他們為上屆歐聯亞軍，陣中亦有不少具知名度球星，包括古達度（Juan Cuadrado）、阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）等，隊長拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez），亦是阿根廷奪卡塔爾世界盃主力之一。由於他名字跟美斯都同以L及M開頭，而且在球會同為10號球衣，不少內地網民均笑稱：「誰還沒有LM10？」

此外，亦有很多人表示「看不到梅西不要緊，可以來看看國米的『梅西他娘』」，其實是指陣中另一名球星米希達利恩（Henrikh Mkhitaryan）。這名球員在內地譯名為「姆希塔良」，普通話讀音與「梅西他娘」相似，因此多年來均被球迷以此作為暱稱之一。