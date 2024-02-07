美斯風波｜胡錫進指此事不用上升到政治　欠球迷一個正式解釋道歉

美斯（Leo Messi，又譯梅西）訪港缺陣的風波持續，內地《環球時球》前總編胡錫進在微博拍片，認為球迷需要主辦方及國際邁亞密給予一個正式的解釋及道歉。



美斯現身在日本，昨日參與了訓練，有射門也有跑動。（Getty Images）

胡錫進昨（6日）晚在微博分享影片，標題為《梅西在香港和日本判若兩人？球迷需要一個正式解釋和道歉》。他在片中說：「這兩天球王梅西沒少挨中國球迷噴，他跟隨邁阿密國際隊（Inter Miami，又譯國際邁亞密）來到中國香港比賽。」

「在合同規定梅西至少踢半場的情況下，梅西卻一分鐘都沒上場，這事太傷球迷的心了。不光香港政府表示極度失望，還有很多專程為了梅西去香港的球迷也是喊着退錢。」

在2月4日的香港表演賽，美斯全場都沒有換上球衣，只穿運動裝坐在後備席。（袁志浩攝）

胡錫進所指的「合同規定踢半場」的說法，相信是來自香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄所講，特區政府的贊助條件是要求美斯至少出場45分鐘，但未知主辦單位Tatler與國際邁亞密之間的合約有沒有這個條款。Tatler在周一發聲明表示，撤回 M 品牌及港幣1600萬元基金的申請；Tatler透露，他們與國際邁亞密的協議有提及，陣中球星包括美斯，除非受傷外，均會上場作賽。

主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière周一開記者會，宣讀聲明，表示對這次活動以令各位失望深感遺憾，撤回M品牌及港幣1600萬元基金的申請。(梁鵬威攝）

胡錫進續說：「老胡覺得這件事我們不用上升到政治，只論對球迷的尊重和契約精神，主辦方和球隊就是做得很不夠。畢竟以梅西為噱頭做宣傳，門票才瞬間搶購一空。現在球迷落空的期待，花出去的真金白銀，都需要一個正式的解釋和道歉。」

他還在微博上寫了一句：「梅西的事，欠球迷一個正式的解釋和道歉。」

在香港的表演賽，美斯沒有換上過球衣，全場都沒有要落場作賽的跡象。（袁志浩攝）

顏強：這種傲慢和冷淡是讓人無法接受

另外，內地資深體育傳媒人顏強亦在微博拍片，談及這次美斯缺陣香港表演賽的風波。他說：「我覺得這種傷害和打擊已經形成，我覺得這種非常壞的效果，根本無法消除，不是這幾句輕描淡寫的話就能帶過。」

美斯在周二出席日本之行的記者會，表示缺戰香港表演賽是不幸，因為他的大腿感到不適，希望未來再有機會到香港比賽。

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顏強認為主辦機構、國際邁亞密以至美斯「可能大家都有不可推卸的責任，但誰都沒有能出面把這事情說清楚，特別是對於球迷的失望，對於球迷情感上受到的傷害」。

據香港政府及主辦機構Tatler的說法，他們在下半場才得知美斯無法上陣，要求國際邁亞密請美斯賽後向球迷講話，解釋缺陣原因，但最終美斯沒有這樣做。

「我覺得是一種非常傲慢的姿態，這種傲慢和冷淡是讓人無法接受的，但是這一切已經發生了。」但顏強最後補充：「對球迷來說，這畢竟是商業比賽，謹慎對待，大家別給予過高的希望。」