美斯風波｜阿根廷下月赴中國友賽　內地網民群情洶湧怒稱抵制

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）訪港風波愈演愈烈，抵日後狀態及心情漸佳，更讓中港網民倍感不滿，揶揄「去到日本就好返」。

由於阿根廷國家隊之前便宣布過會在3月中旬到中國踢兩場友誼賽，不少內地網民在微博上怒轟要抵制美斯：「阿根廷我們歡迎，不過梅西就不用來了。」



美斯訪港友賽，本來只是一場簡單商業活動，惟如今不少球迷都覺得該名阿根廷球星看不起中國及香港市場，加上他到達日本後似乎心情較佳，除獨自出席記者會外，更參與全數操練，又跑又射，看起來狀態不錯，自然讓中港球迷不滿。

國際邁亞密友賽香港隊風波，目前不僅在香港形成巨大影響。（袁志浩攝）

1月30日時，阿根廷國家隊在微博宣布，將於3月18至26日到訪中國，分別在杭州及北京友賽尼日利亞及科特迪瓦。國際邁亞密（又稱國際邁阿密）本在去年11月到中國友賽，但之後宣布取消，當時讓不少美斯球迷大失所望。

近日美斯訪港缺陣的風波發生後，這次阿根廷3月中國行隨即成為內地網民熱話，微博上大量網民表示要抵制美斯：「不要給梅西發簽證，不准梅西入境中國！請阿根廷隊另外安排球員替補梅西的位子」、「不認識，不歡迎」、「杭州不歡迎不尊重中國球迷的人，謝謝」、「梅西還有臉來中國嗎？」、「阿根廷一天不開除梅西，我們就該抵制」、「歡迎阿根廷球隊，不過，梅西就不用來了」。

近日風波，不少內地網民認為美斯不尊重中國市場。（微博截圖）

輿論風口浪尖之下，阿根廷國家隊微博周二（6日）晚貼出數張照片，是主帥史卡朗尼與數名外國人合照，並表示一間美國公司成為球隊新贊助商，自然引來網民嘲諷：「怎麽在美國人面前笑啊，你小子」、「哈哈哈哈哈哈格外的幽默」。

阿根廷國家隊周二晚貼出主帥史卡朗尼（中）與贊助商的合照。（微博圖片）

同時也有球迷表示會繼續支持：「要封殺脫粉的請看我請看我……還有三月的票請各位十年老球迷放手讓我買求求你」；亦有人表示應以今次香港事件為鑑：「把三月份的中國行給我搞好了求你們」、「三月中國行要找靠譜的第三方」。