韋斯保克重視球迷互動「他們可能只來觀戰一次」　網民：反觀美斯

快艇昨日作客在NBA以149：144擊敗鷹隊，韋斯保克（Russell Westbrook）賽後被問到在客場亦受到球迷歡迎有何感想時，他表示可能有些觀眾只能來一次，所以他每一次都會用心對待他們。

這番發言獲不少球迷及網民大加讚賞，也不禁讓人想起近日鬧得滿城風雨的美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）風波。



擊敗鷹隊後，快艇結束他們7連作客之旅，期間取得6勝1負。韋斯保克雖非這支球隊的王牌球星，不過今次作客其他球隊仍獲不少支持，每場都能在觀眾席看到有人身穿他的球衣。

韋斯保克最近隨快艇客場作戰時，仍獲不少球迷支持。（路透社）

賽後被問到如何看待球迷對他的愛時，韋斯保克形容這是一種祝福，並提及自己很重視與球迷之間的互動：「你永遠不知道誰正在觀戰，因此我會用心對待。來場的人可能是小孩，可能是母親、父親……或許他們是第一次來，而且只能負擔來一次的錢。因此每當我有機會與更多人接觸時，我會嘗試為他們展示一點愛，確保那對他們來說是特別的一刻。」

今季快艇羅致夏登後，曾因此陷入多輪不勝困境，其後韋斯保克主動提出由正選轉任後備，以幫助球隊磨合，自此球隊戰績扶搖直上，33場比賽僅8負，目前以34勝15負排在西岸第3。

主動擔任後備仍有良好表現，韋斯保克的敬業態度本已獲很多球迷讚許，今次這番發言更是贏盡網民掌聲：「NBA球星應該像他這樣」、「他是運動員的榜樣，也是小孩的英雄」、「這便是我愛他的原因」。

韋斯保克為夏登來投而主動擔任後備，贏得不少掌聲。（路透社）

內地網民翻出高比名言

美斯周日在港友賽時，因有傷在身未能出戰，這本無可厚非，但更讓到場球迷不滿的是，他全程「黑面」，完場後也沒有跟球迷作任何互動，連簡單的打招呼、揮手和露出笑容也沒有，讓不少從外地帶着孩子到港、打算一睹球王風采的小孩心碎，網絡上有人聲稱現場有小球迷因此而失望落淚。

美斯訪港時，曾在公開操練當天笑容滿面地與小孩一起練習，但翌日比賽不僅沒出場，全程更一直「黑面」。（路透社）

今次韋斯保克的回答，剛好與美斯在港舉動形成強烈對比，內地網民紛紛為此留言：「反觀梅西」、「和某些傲慢的足球明星更不一樣！」、「梅西：兄弟你是在内涵誰」。

此外，亦有人翻出著名球星高比拜仁（Kobe Bryant）妻子Vanessa分享的一段回憶：「人們不知道我丈夫帶着傷痛比賽的原因之一，是他說記得自己還是孩子時，跟爸爸坐在一起看最喜歡的球員比賽。」這時候Vanessa笑着望向身邊的米高佐敦。

高比拜仁妻子Vanessa的演講，因今次美斯風波而被網民翻出。（Youtube截圖）

「高比不會想讓他的球迷失望，特別是那些省下很多錢、長途跋涉的孩子們。我記得問過他：『為什麽不能因為疼痛而休息一場呢？』如果他可以，他會打每場比賽的每一分鐘。他當時說：『那些存錢來看比賽的人怎麼辦，這有可能是他們僅有的一次。』」該帖文下亦有不少人留言嘲諷美斯。