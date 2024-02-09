龍年行龍山｜精選18條行山路線　地質奇觀龍落水　登石龍拱賞大橋

2024年是龍年，如果想趁農曆新年假期行「龍」山轉運，香港有很多選擇，有難有易。龍是祥瑞的象徵，人們亦喜歡以龍去形容山形水勢，名字有龍的郊野地名有東龍島、龍脊、金龍脊、九龍坳、九龍坑山、石龍拱、龍虎山；山徑亦有龍躍徑、龍門郊遊徑、龍蝦灣郊遊徑、甲龍古道。



以下會由易至難簡介「龍」山行山路線：

【簡單】適合合家歡郊遊

龍躍徑不在龍躍頭，而是在港島東的小西灣，那是一條經鋪設過的石屎路，由藍灣半島旁的公園，經過一些休憩處及涼亭，上到歌連臣角道的龍躍樂園，全程約1公里。若嫌難度低，行山人士可以加遊砵甸乍山，或者往南行去大浪灣。

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龍躍徑上的龍躍樂園。（民政事務總署網站）

塔門是一個小島，在黃石碼頭及馬料水有街渡搭去。落船後，沿大街走，過天后廟，便到著名的大草地，沿塔門遊樂場後的樓梯上，便至龍景亭，全程約800米。若嫌難度低，行山人士可以在龍景亭後繼續行，前往另一景點龍頸筋，但這條路並非官方山徑，難度較高。

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塔門是港人的熱門郊遊露營地點，島上有大草地、疊石及龍景亭等景點，有航班來回黃石碼頭及馬料水，但這個小島不屬於郊野公園範圍。（資料圖片）

東坪洲是香港最東北的小島，在馬料水有街渡搭去。東坪洲在地質公園內，滿是各種由海水長年沖蝕而成的嶙峋怪石，其中一個著名景點是龍落水。龍落水是一條長長的灰白色岩層，自山腰延伸入水，岩石邊緣呈三角狀，外形猶如神龍蜿蜒下海，因而得名。

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東平洲位於香港東北水域的大鵬灣，以「三平」見稱──島平，最高點只有48米；海平，附近海域時常波平如鏡；石平，全島由水平層狀沉積岩構成，是名副其實的「平洲」。（資料圖片）

九龍水塘位於香港的中心，就在九龍及沙田之間，九龍水塘旁還有九龍副水塘、石梨貝水塘、九龍接收水塘。行山人士可以巴士到石梨貝水塘站下車，沿金山路落到九龍水塘的水壩，之後可選擇山徑遊覽各個水塘。如果想行遠一點，可沿麥理浩徑第6段往城門水塘。

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行九龍水塘，一定要小心猴子，食物千萬不可露眼！（顏銘輝攝）

龍虎山位於港島西區，就在香港大學後面。行山人士可以穿過香港大學，由克頓道上山，幾乎全程都是馬路，最後走一小段樓級抵龍虎山山頂的涼亭，全程上山路約1公里。若嫌太快行完，行山人士可以繼續上山，參觀松林炮台，之後可以再上西高山，走至山頂廣場。

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龍虎山郊野公園位於西環的後山。（顏銘輝攝）

東龍島是一個頗近市區的小島，在小西灣以東，在西灣河及三家村都有街渡前往。落船後可往營地方向走，參觀東龍洲炮台，全程石屎山徑，距離約1公里，之後可在島上士多休息吃東西。若嫌太簡單，行山人士可考慮行東龍洲一個圈，到訪打卡勝地白崖，全程約需3小時。

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東龍島是露營熱點。（梁鵬威攝）

【中等】略需體能及技術

龍脊風景優美，名氣早就衝出香港。龍脊位於港島南區，指打爛埕頂一帶的山脊起伏，如飛龍之脊，故而得名。行山人士可以搭巴士到土地灣下車，沿明顯的山徑登山，行到大潭峽，之後可以往柴灣或大浪灣方向下山。龍脊雖然是易行的山徑，但都要預算3小時行走。

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從龍脊上看石澳的景色。（顏銘輝攝）

九龍坳位於獅子山及筆架山之間，以前的人出入沙田及九龍，其中一個方法就是翻越九龍坳。行山人士可以由天馬苑後的獅子山公園出發，沿清晰的山徑拾級而上，上到九龍坳的回歸亭休息，之後可選擇原路折返，或行獅紅古道落沙田，看看望夫石。九龍坳四通八達，若想再上山，可往西上獅子頭，亦可行麥理浩徑上筆架山。

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從九龍坳下望九龍景色。（顏銘輝攝）

川龍位於大帽山山腰，不少人會特地上去飲茶。若以川龍為起點，可以經響石墳場上妙高台，再上大帽山，但簡單一點的話，可選擇龍門郊遊徑，緩緩行至城門水塘落山。龍門郊遊徑長5公里，建議預算3小時。

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龍門郊遊徑連接川龍及城門。（顏銘輝攝）

在川龍附近，還有其他「龍」字山徑，例如甲龍古道/甲龍林徑。行山人士搭巴士上到大帽山郊野公園站下車，就可以行甲龍古道或者甲龍林徑，兩條路都是以落斜為主，落到大欖涌引水道，之後可以到農場鮮奶吃點東西。到雷公田後，若想再行，可往續走引水道往河背水塘，若想盡快走，可到荃錦公路搭車。

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有次行過甲龍林徑，發現有隻羊被綁在木柱旁。（顏銘輝攝）

龍蝦灣郊遊徑位於清水灣郊野公園內，上到大嶺峒的高處，可俯瞰近年的熱門景點綠蛋島。不過，這條路線交通有點不便，在大坳門落車後，要行一大段清水灣道入去，才到郊遊徑起點。行到龍蝦灣後，又要行大段龍蝦灣路出去。雖然山徑只有2公里多，但在龍蝦灣若未能電召的士，恐怕全程要預算3至4小時。

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在龍蝦灣郊遊徑上可以遠距離欣賞綠蛋島。（顏銘輝攝）

【困難】請做好準備才出發

九龍坑山之難，在於體力。九龍坑山高440米，位於大埔北邊，通常行山人士會由大埔頭上山，沿衛奕信徑拾級而上，全程極多樓級，當中有段更被稱為「天梯」。除原路折返，九龍坑山有路落沙螺洞、流水響，隨行山人士選擇喜歡的落山地點，豐富行程。

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由大埔頭上九龍坑山的路況，沿路多樓級，少樹蔭。（顏銘輝攝）

石龍拱高474米，位於荃灣及汀九之間，通常行山人士會由荃景圍起步，經元荃古道上山。元荃古道只經山腰，若想登石龍拱頂，就會行較崎嶇的泥徑。石龍拱的景色相當壯觀，可望汀九橋、青馬大橋及汲水門大橋之景。上完石龍拱，除原路折返，遠可往元朗，近亦可到深井。

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從石龍拱看青馬大橋景色。（顏銘輝攝）

飛鵝山也是「龍山」？高603米的飛鵝山是九龍最高峰，另有別名九龍山，所以也屬於「龍山」的一分子。看到這個高度，也是要點氣力，最普遍的登山方法是行飛鵝山道，再接石級上山，之後可以原路折返，或走北邊的象山、東山接馬路離開。飛鵝山南的自殺崖十分險要，屬高難度路線，上山難落山更難，不要輕易嘗試。

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從象山望向飛鵝山。（顏銘輝攝）

九肚山也是「龍山」？九肚山古名為龍窩，也算是有龍在名字當中。九肚山高399米，沒有官方山徑登頂，通常行山人士會由火炭的馬樂徑起步，沿小徑上頂。在山頂，可俯瞰馬鞍山、吐露港景色。原路折返外，可以走大埔滘林道，往大埔滘方向離開，或者經搖斗坪等回火炭，但路線較複雜。

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從九肚山頂望往馬鞍山、赤門海峽、船灣淡水湖一帶。（顏銘輝攝）

在大嶼山有座龍仔悟園，入面古色古香，亭台樓閣，是以前著名的行山景點，但如今日久失修，大家可以從園外一窺其景貌。建議行山人士走鳳凰徑第5及第6段，由深屈道上山，途經觀音山，至萬丈布，途中還可一探慈興寺後的飛龍，之後往大澳落山，會路過龍仔悟園。

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位於大嶼山的龍仔悟園。（郊野樂行網站）

香港其實有座龍山，就在粉嶺，以前名氣較弱，但自從龍山隧道開通，就愈來愈多人認識這座山。龍山有5頂，群峰並立，矯若遊龍，故而得名，有堪輿學家稱為「五朵芙蓉」，而山腳就有龍躍頭村。龍山沒有官方鋪設的山徑登頂，行山人士可以選擇由粉嶺上山，之後落流水響水塘，水塘那兒還有條龍山橋！

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登龍山途中回望粉嶺的景色。（顏銘輝攝）

金龍脊（減龍脊）位於新界東北，算是較冷門的行山地點。行山人士可以由烏蛟騰出發，途中離開郊遊徑，沿林中小徑行金龍脊，至鳳坑、雞谷樹下落山，或者嘗試中途行岔路落谷埔。金龍脊主要為非官方山徑，路較崎嶇，有點難度，建議預算3小時。

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金龍脊有很多陡峭的泥路，上落甚多。（顏銘輝攝）

除了以上提及的郊野地名及行山景點，香港還有很多「龍」山「龍」地，例如南涌郊遊徑途經的老龍田、屯門海岸的龍鼓灘、西貢的東龍二輋、位於大城石澗的龍泉谷、位於橫涌石澗的龍珠瀑。

香港有很多條石澗皆用「龍」命名，集中在大東山一帶，包括被稱為「東涌五龍」的北龍、臥龍、黃龍、藏龍及東龍石澗，另外還有雙龍、青龍石澗。