西貢行山｜漫步龍蝦灣郊遊徑遠眺群島海景　綠蛋島似一隻荷包蛋？

龍蝦灣位於清水灣半島相思灣以西，背靠大嶺峒，面臨牛尾海。登上大嶺峒觀景台，即可從北至南俯瞰牛尾海、清水灣，還可以遠眺布袋澳、牛尾洲、吊鐘洲、火石洲，以及東南面極目的果洲群島。

綠蛋島（Green Egg Island），原來名稱為爛排，是清水灣郊野公園旁的一個無人島嶼，位於大嶺峒東北面海域。島現時沒有正式官方名字。西貢漁民一路流傳下來的名稱為爛排，舊時的非官方地圖也曾經顯示爛排此名字。只是近年有遊人為此島另添名稱為綠蛋島，因見島嶼中央「蛋黃」的部分佈滿綠色植物，形狀似一隻荷包蛋。

距離：6.2 公里；Google時間：1小時44分鐘



乘坐九巴91或小巴16、103、103M於清水灣道「大坳門」站下車後，沿清水灣道步行約二十分鐘至大坑墩入口。在清水灣郊野公園入口（停車場）左邊便有指示牌往龍蝦郊遊徑。初段以上樓梯為主，可飽覽整個清水灣郊野公園。其後走至平路段，小朋友也可以輕鬆登山。附近一帶都是小群島。綠蛋島果然好似一粒荷包蛋！（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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其後便緩緩下山，難度不高。在公廁的左邊接上馬路，剛轉出大路時右方有一條小路可往小石灘。在碎石上走記得小心呀~沿馬路走便可返回起點乘車離開。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】