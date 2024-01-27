深圳行山｜打卡鯤鵬徑一號橋橫亙兩山之間　漫遊市中心5大公園

深圳，這次又遙遙領先。鯤鵬徑，深圳遠足徑主線，鯤鵬徑一號橋，又命「梅林山-銀湖山生態橋樑」，今天，一起來雲徒步。



「 山海連城 」、「一個宏願一個諾言」，隆重介紹，「鯤鵬徑」，一條長達200公里連續不斷的深圳遠足徑。以寶安區鳳凰山飛雲頂為起點，途經陽台山、塘朗山、梅林山、銀湖山，連接深圳水庫，及深圳第一峯梧桐山、馬巒山，到達終點大鵬新區的七娘山大雁頂，共串聯12個自然郊野公園以及多個湖庫、歷史人文、城市景觀點、城市重點發展片區。

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鳳凰、大鵬，一路從山到海，橫跨深圳東西，無論從意向還是霸氣程度，都和「鯤鵬」這個命名配極了。這其中也藴含着深圳在生態和城市建設上的鯤鵬之志。因為，無論是五園連通還是鯤鵬徑，也都只是深圳一個宏大計劃——山海連城計劃中的一部分。

在深圳的山海連城計劃中，規劃着「一脊一帶二十廊」的生態骨架。

■「一脊」是指橫貫深圳中部、連綿百里的綠色山脈，構建出「三徑三線」的遠足徑系統，鯤鵬徑便是其中一徑。

■「三線」中的三水線則串聯深圳108座大小山頭，有着「深圳户外畢業線」的美稱，是無數户外愛好者的夢想線。

■「一帶」是指由東到西、串聯海灣、沙灘與濕地的海岸線；「二十廊」則是連接城市與山海的生態廊道，通過它，可以通山、達海、貫城、串趣。

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關於山、河、海的無縫連接

大沙河生態長廊、塘朗山公園和深圳灣公園，想必深圳人都不陌生。

2022年8月，隨着茶光──塘朗山的遠足徑建設完成，深圳首條山海連廊──塘朗山-大沙河-深圳灣全線貫通。如今可以從塘朗山的極目閣一路走到茶光的登山口，再通過新修建的紫澗園進入大沙河，一路直達深圳灣。

山、河、海的無縫銜接，將塘朗山的野趣、大沙河的愜意與深圳灣的浪漫一路實現。在海岸線上，深圳也正在計劃貫通一條約200公里濱海騎行道，西起茅洲河，東至壩光。

一路連接前海灣、深圳灣、 深圳河，以及東部的大小梅沙、南澳等等，海景風光，盡收眼底。不僅如此，觀瀾河、西鄉河、新橋河等水廊已啓動施工，其中龍崗河二期工程全長近16公里的生態廊道，連通着周邊的山水與濕地。寶安區計劃着在西鄉與新安片區實現「八園連通」，從陽台山到前海灣的山海連廊同樣是未來可期。

當妙趣橫生的自然生態與車水馬龍的繁華都市相結合，通山、達海、連城、串趣成為更加舒適、方便的生活體驗，這自然是深圳人喜聞樂見的「公園城市」。

「 今天先徒步一號橋 」、鯤鵬徑一號，五園連通

梅林山與銀湖山，深圳中部的兩片「綠肺」，同時也是兩個為深圳人所熟知的郊野公園。

上能休閒徒步登高攬勝，下有地鐵直達，風景優美還交通便利，是不少深圳人的心頭好。美中不足的是，一條橫亙兩山之間、川流不息的公路，成了「人為天塹」，致使兩大山體被隔斷整整28年，無法互通。不過前陣子，隨着兩座山之間的生態廊橋──鯤鵬徑一號橋的順利貫通，「天塹」終於變通途。

一口氣遊市中心五大公園

鯤鵬徑一號橋的完工，梅林山與銀湖山的相連，不僅意味着兩座郊野公園重新「牽手」，還標誌着深圳重點項目的初步達成──「五園連通」。

眾所周知，深圳的公園很多，但多數是以「孤島」的狀態存在。許多公園之間隔着數條馬路，或是相距很遠，互不關聯。 「五園連通」就是通過廊橋、天橋等方式，將梅林山、銀湖山、筆架山、中心公園、中心公園連接，打破「孤島狀態」。

按圖看清市中心五大公園👇👇👇

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在深業上城的廊橋未開通前，從蓮花山公園走到筆架山公園，就得經過彩田路、筍崗西路、皇崗路，步行上半小時才能到。

繞遠路不説，還得體驗車水馬龍，多少有點體驗不佳。如今在深業上城兩側廊橋的連接下，從蓮花山公園走到筆架山公園最快只需要10分鐘。連接銀湖山與筆架山的北環珍珠嶺天橋、中心公園與筆架山之間的筆架山天橋亦是如此。

對於深圳人來説，將市中心的5座大型公園連接，不僅能在公園間「串門」更方便，同時還有體驗更好的户外徒步路線。

1月6日，在深圳的官方組織下，大家以梅林文體中心為起點，蓮花山公園風箏廣場為終點。雖説全程17公里的路程較長，但是勝在不用穿過機動車道，景色豐富。通過郊野徑、綠道一路走到城市商圈，真正感受了從山林到城市的美好。

動物通道‍‍‍‍‍‍‍行人請讓行

最近，如果你去梅林山或者銀湖山徒步或者遊玩，會發現原本隔路相望的兩座山有了連接的通道。

再細心點觀察，你還發現通道有個小小的提示牌，常見的藍底白字樣式，內容卻不太尋常。上邊畫了一隻兔子，一條小蛇，寫着9個字：「動物通道，行人請繞行。」

「動物通道，行人請繞行。」（ShenzhenWeekly提供）

這是一條VIP專屬通道，但野兔、蛇這些野生動物才是VIP，「高貴的人類」不是。有人説，小小牌子，寥寥數字，彰顯的卻是一座城市大大的格局和氣度，不愧是大深圳。「以後徒步，終於不用走梅觀大道底下的涵洞才能通過兩座山了！」

這是國內首座兼顧人行步道和獨立生態廊道的廊橋。但高空俯瞰可以發現，供人行走的路面僅佔橋面的十分之一，橋面大部分以綠化覆蓋，即動物通道。所以與其説是為了連通兩個公園方便市民徒步行走，倒不如説是為了修復生態斷點，方便動物遷徙通行，順便給人留了條道。

動物通道上的一草一木一花一石也都有考究。根據鯤鵬徑一號橋設計師、綜交市政院總工程師劉曉華介紹，「橋上鋪了一些石頭，是考慮豹貓喜歡躲在石頭下面；特別選擇了花香類、漿果類的植物，都是小動物喜愛的『口糧』；橋上還做了一些砌石的通道，方便鳥類滑行。」

此外，建橋前，還對銀湖山、梅林山兩山的生態基底做了充分調查，考慮到兩山之間動物覓食、遷徙的習性，選擇了80多種鄉土植物種植在橋上。有人説，這是深圳專門在為動物建橋修路。這麼説確實沒什麼毛病，但仔細一想，這不正是城市發展遺留下的生態欠賬麼？無非只是路歸原主罷了。

沿途風光（ShenzhenWeekly提供）

事實上，這在深圳也早有先例。2020年4月，一條跨度60米、寬50米的上跨式通道在連接大鵬南澳的坪西路上飛跨。這就是排牙山-七娘山節點生態廊道，也是深圳乃至廣東首條野生動物生態保護廊道。

2年後，也是在大鵬，環壩路生態廊道建成，再次串聯起大鵬半島「七娘山」與「排牙山」兩座最大山脈。在生態廊道建設方面，深圳稱得上是為全國開先河，不得不讚一句：遙遙領先，遙遙領先。

還可以試試官方推薦路線…「hello，有一起去偶遇嗎？」

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