行山｜漫步流水響水塘賞橘紅落羽松 沙螺洞走石級上九龍坑山頂
撰文：CATT’S BLOG
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每年1-2月，座落於流水響的落羽松漸漸轉紅，非常美麗，今周小組去上九龍坑山，順道一探流水響內的落羽松，粉嶺站52B小巴站集合。
（出發日期：2024年1月10日）
東北季候風影響下，早上天氣清涼，早上9點15分搭小巴入流水響迴旋處下車，打張卡沿車路步入流水響水塘，遠眺在水塘邊的落羽松，拍照後走回水塘，沿流水響郊遊徑牌坊上行，到岔口先沿衛徑向下行，到岔口右轉去沙螺洞方向，到了沙螺洞才走石級上九龍坑山，在山頂大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，流水響水塘遠眺落羽松，沙螺洞方向上九龍坑山👇👇👇
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休後沿樓梯級路下山，途經玉秀峰出大埔頭，到達後順探敬羅家塾後，穿過隧道走到過錦和橋到錦石新村105茶室下午茶，今日輕鬆走約10公里，4個多小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，經玉秀峰出大埔頭，過錦和橋到錦石新村下午茶👇👇👇
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