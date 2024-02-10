100歲伊朗跳水之父相隔逾半世紀再上跳台　一躍入水全場歡呼

長命百歲已非易事，活過一世紀後仍然做到自己喜愛的事，實屬難得。

2024年世界游泳錦標賽在卡塔爾多哈舉行，跳水項目率先上演，在女子3米彈板決賽舉行前，先有一名老伯伯緩緩地走向1米跳台，順利跳進水中，全場掌聲雷動。這名伊朗老伯伯今年已經100歲，因為對跳水的熱愛而再站上跳台。



100歲的伊朗「跳水之父」阿斯卡利。（路透社）

1951年印度新德里的首屆亞運會，當年27歲的阿斯卡利（Taghi Askari）代表伊朗參賽，分別在男子10米高台及3米彈板摘下一銀一銅，他更是史上首人在跳台上，以倒立姿勢及後空翻。阿斯卡利征戰各項賽事至41歲，以一面金牌結束職業生涯。

縱然不像以前般高難度入水，但對100歲的老人家而言，已經是不簡單。（路透社）

與亞運獎牌相隔73年後，這名伊朗「跳水之父」再度返回賽場，在2024年世界錦標賽站上一米跳台。阿斯卡利緩緩步向跳台邊緣，縱然不像當年翻騰，簡單地插入水中，但以百歲高齡仍然可以完成跳水，單看這一點已是殊不簡單。

阿斯卡利順利一躍入水，全場掌聲雷動，然後返回頒獎台接受歡呼，並戴上獎牌。這名伊朗老伯伯雙眼通紅，喜極而泣。

阿斯卡利完成跳水不禁感動落淚。（路透社）

阿斯卡利年少時，看到附近的游池有小朋友嘗試用不同方法跳水，他從觀察下慢慢對跳水產生興趣，然後逐步逐步學習，從此深愛着跳水這項運動。阿斯卡利曾經在比賽中，因為入水不佳而暈倒，回復知覺後已經在醫院，而且眼睛數日都看不到東西，幸好他及時康復出戰國家錦標賽，並順利奪金。

以100歲高齡再上跳台，阿斯卡利坦言是因為對跳水的熱愛，亦是保持身體健康的一大動機，「若然我要繼續在跳台上跳水，保持健康是唯一可做的事，跳水是我維持健康的最大動機。」