英超｜曼城全靠夏蘭特破僵局　梅開二度挫愛華頓升上榜首

龍年首場英超，由曼城主場迎擊愛華頓，力爭超越利物浦登榜首。「藍月亮」上半場佔優但未能從比分上反映，直至艾寧夏蘭特在下半場勁射破僵局，加上末段憑身體質素取得單刀機會，結果曼城以兩球淨勝愛華頓，暫時升上榜首。



英超踏入下半季後，「三頭馬車」之勢逐漸形成，利物浦現時以51分高踞榜首，曼城與阿仙奴僅差2分緊隨其後，但「藍月亮」踢少一場，換言之今仗只要在主場全取3分，即可暫時登上榜首。

被罰停賽的愛華頓主帥戴治，今仗只能在看台督師。（Getty Images）

曼城今仗先收起中場大腦迪布尼，前線由艾寧夏蘭特攻堅，菲爾科頓﹑艾華利斯及杜古從後支援。「藍月亮」一如以往般主導戰局，但未能產生太多具威脅攻勢，杜古左路發難傳中，夏蘭特頭槌頂高已經是相對接近的攻門。曼城上半場9次射門全數不中目標，加上近75%的控球率下，上半場與愛華頓打成平手。

曼城上半場9次射門全數未能中目標。（路透社）

換邊後，戰局沒有太大分別，曼城繼續未能命中目標，主帥哥迪奧拿隨即「撳掣」，換上迪布尼增強球隊的組織能力。僵局終於在71分鐘打破，曼城一次角球攻勢，引起愛華頓禁區一輪混戰，皮球輾轉下落在夏蘭特腳下，這名挪威神鋒勁射一腳，比克福特撲到照入網，曼城71分鐘終於領先。

曼城末段一次反守為攻，迪布尼策動反擊，直線傳給夏蘭特，這名挪威前鋒再度展示極強的身體質素，以速度及身形「爆開」愛華頓中堅班夫韋迪，變成一次單刀機會，夏蘭特左腳起腳破網，85分鐘梅開二度，奠定勝局，亦是他在英超上陣50場的第51個入球。

夏蘭特梅開二度，助曼城升榜首。（Getty Images）

曼城正選陣容：



門將：31艾達臣

後衛：25艾簡治﹑3魯賓戴亞斯﹑5史東斯﹑6尼敦阿基

防守中場：16洛迪

中場：47菲爾科頓﹑27馬菲奧斯紐尼斯﹑19艾華利斯﹑11謝利美杜古

前鋒：9艾寧夏蘭特



愛華頓正選陣容：



門將：1比克福特

後備：22賓葛菲特﹑6達高斯基﹑32班夫韋迪﹑19米高蘭高

中場：18艾舒利楊格﹑37占士加拿﹑27伊祖沙古爾﹑7麥尼爾

進攻中場：11積夏里遜

前鋒：9卡維特利雲

