英超｜阿仙奴3:1利物浦 爭標形勢呈三雄鼎立 3月兩仗成奪冠關鍵

門將艾利臣突然「發波瘟」，兩度嚴重犯錯，令利物浦作客阿仙奴以1：3敗走，除了吃下9月以來的首場聯賽敗仗外，榜首領先優勢亦只得2分；加上明晚出戰的曼城傷疲盡起，英超爭標格局已呈三頭馬車鼎足之勢。



近期表現出色的小將干拿巴特利丁父憂，傷癒不久的阿歷山大阿諾特重拾正選，但不知是否因此影響了利物浦今場防線的默契，開賽僅10分鐘，加比爾馬天尼利便於左路「爆贏」干拿迪傳中，入楔的布卡約沙卡在祖高美斯力壓下頂斜，已為「紅軍」敲響警號。

沙卡在14分鐘門前執死雞，助阿仙奴先開紀錄。（Getty Images）

不過，利物浦眾守將未有集中精神，4分鐘後，干拿迪包了越位，讓馬天尼利單刀，艾利臣雖然擋出其射門，但被沙卡門前「執死雞」，阿仙奴領先1：0。

阿仙奴今仗踢法很有紀律性，中場起用了佐真奴，他的位置感與傳球視野，是球隊破解利物浦前場逼搶的關鍵，他今場觸球70次，是陣中第一；而且他在防守上也有很大貢獻，全場有4次搶斷，同樣是陣中第一。

佐真奴（剷波者）今場攻守兩端表現出色，是阿仙奴贏波的無名英雄。（Getty Images）

利物浦雖然處於下風，但上半場補時階段半個機會卻扳成平手，當時路易斯迪亞斯突入禁區，在威廉沙列巴力壓下傳中，皮球省中加比爾馬加希斯彈入網，雙方半場以1：1打成平手。

兩軍下半場戰情陷入膠着，利物浦主帥高普見狀，派出達雲紐尼斯、安德魯羅拔臣及哈維艾利洛入替，過往高普「撳掣」通常能取得正面效果，但今次卻因隊長雲迪積克及門將艾利臣溝通出錯，未能解圍下，於67分鐘被馬天尼利射入空門。

利物浦門將艾利臣雙手接球失誤，讓皮球穿過跨下入網。（Getty Images）

禍不單行的是，干拿迪在88分鐘兩黃一紅被逐，在後備指揮的高普也只能搖頭苦笑。而艾利臣在補時2分鐘再度犯錯，竟被李安度杜沙特左路窄位射穿大小龍門，也令利物浦以1：3見負。利物浦現時以23戰得51分續踞榜首，阿仙奴則以2分之差屈居次席，曼城則以46分排第3，但少賽一場。

艾利臣失誤後，表現極之失望。（Getty Images）

高普賽後大方承認阿仙奴值得贏波：「恭喜阿仙奴。我們今天就是不夠好。我們在下半場有些時間表現不錯，卻出現了『那個』失球，那對比賽毫無幫助，但這也顯示出，我們的球員也是人啊！」他又認為，紅牌影響不大，就算沒有紅牌，他們也會以輸一球，因為球隊全場只得一次射門中目標。

利物浦主帥高普賽後大方承認表現得不夠好，恭喜阿仙奴贏波取得3分。（Getty Images）

利物浦這一場是9月30日以作客以1：2不敵熱刺後的首場聯賽敗仗，不過值得球迷審慎樂觀的是，他們的傷兵逐漸康復，例如久違的堤亞高艾簡達拿，今場亦後備上陣，對他們四線作戰有很大幫助；而且，在傷兵滿營的狀況下，也打起了居迪斯鍾斯、艾洛特、巴特利及昆沙等一眾小將，兵源充裕。

阿仙奴在贏出得這「6分波」後，確立了三雄爭霸的局面，他們在聯賽連勝3場，士氣正盛，但最重要是當2月底歐聯重開後，主帥阿迪達能否有適當輪換，讓主力有時間休息，將是餘下三分之一賽程繼續躋身「爭標組」的關鍵。

利物浦雖然輸波，但值得慶幸的是傷兵逐漸回歸，包括今場後備入替的艾簡達拿。（Getty Images）

明天造訪賓福特的曼城，雖然落後利物浦5分，但少賽一場，而且他們在各項賽事已連勝8場，開始進入傳統下半季的「無敵模式」，更重要的是，養傷多時的主將奇雲迪布尼已告復出，射手夏蘭特也於上場對般尼時後備上陣，「藍月亮」的後勁實在不容小覷。

英超今季鹿死誰手，或許取決於3月兩場大戰：9號利物浦主場迎戰曼城，以及30號曼城主場迎擊阿仙奴，屆時爭標形勢或許會明朗一點。