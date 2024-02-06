曼聯宣布馬天尼斯缺陣8周　坦帥：上季失去他時球隊表現下降一級

美斯訪港風波吸引全球目光，另一名阿根廷國腳在這個周日（4日）亦不好過。曼聯中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）於迎戰韋斯咸一役膝蓋受傷退下火線，官網在周二凌晨確認傷勢，預計他需休戰8星期，並會為「紅魔鬼」後防帶來重大負面影響。



馬天尼斯在周日面對韋斯咸時膝蓋受傷。（Getty Images）

自2022年加盟曼聯後，利辛度馬天尼斯一直是領隊坦赫格（Erik Ten Hag）愛將，不過他去年9月因傷休戰超過3個月，隨即缺陣15場聯賽賽事，至上月中對熱刺一戰才復出，不想僅3場後又再受傷。

曼聯在官網宣布這名阿根廷中堅因膝蓋受傷，預計需休戰8星期，「對長期養傷並在最近才復出的馬天尼斯來說，這是一次非常令人失望的打擊，但他仍保持樂觀，並決心強勢歸來。」馬天尼斯亦在個人社交平台感謝球迷支持：「我向你們保證很快會很回來，我們將並肩作戰！」

「屠夫」傷勢影響巨大

今次馬天尼斯預計掛免戰牌8周，即大概4月1號才能復出。按照曼聯未來賽程，即他會缺陣8場比賽，當中包括7輪聯賽及2月29日的足總盃第5輪賽事。目前曼聯排在第6位，落後排名第5的熱刺6分，與第4位的阿士東維拉有8分差距，爭奪來季歐聯席位形勢並不樂觀。而且下場比賽便是面對維拉，3月初更會上演「曼市打吡」。

坦赫格早前曾在門將奧拿拿（Andre Onana）從非洲國家盃回歸後，豪言終於「能在上任後首次排出最強陣容」，面對狼隊一役，他有派出這名被香港球迷戲稱為「地面屠夫」的愛將。自他復出至今踢了3輪聯賽及1場足總盃，曼聯4戰3勝1和，保持不敗。

馬天尼斯復出後表現備受認可，惜因傷需再次缺陣8周。（Getty Images）

各大評分網站如Sofascore、Fotmob，他這3場比賽都獲7分以上，Whoscore也只在對熱刺一役中評價他低於7分；然而面對狼隊時，這3個網站的評分除馬天尼斯以外，曼聯其他後防球員均不足7分，可見這名阿根廷中堅表現備受認可。

加上坦赫格曾公開表示過，哈利馬古尼（Harry Maguire）及華拉尼（Raphael Varane）不適合同時上陣，因為他們其中之一在出任左中堅時不利於控球組織，馬天尼斯便剛好能彌補這一問題。

對狼隊一役，今季表現出色的哈利馬古尼，未有出現在坦帥口中的「最強陣容」。（Getty Images）

如今他需休戰8星期，意味坦赫格又需要為中堅問題頭痛，在球會宣布具體傷勢時，他便向記者表達憂慮及沮喪：「他才剛復出，是球隊重要一部分。上季他因傷缺陣時，我感覺到我們表現下降一個等級。我們需要避免情況重演，因為我們陣容出色，他亦能作為中堅填補其中。」

坦赫格又要頭痛中堅組合該如何配搭。（Getty Images）

預計馬天尼斯缺陣比賽

2月12日 阿士東維拉

2月19日 盧頓

2月24日 富咸

2月29日 待定（足總盃）

3月3日 曼城

3月9日 愛華頓

3月16日 錫菲聯

3月31日 賓福特

