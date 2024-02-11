英超｜孫興慜絕境交助攻領熱刺反勝　「慶幸仍能開心地踢波」

英超的歐聯資格爭奪戰，熱刺在補時最後一刻2：1絕殺白禮頓，暫時排在第4名。

為熱刺造就反勝、向班倫莊臣送上助攻的，正是剛剛在亞洲盃回歸的隊長孫興慜，主帥柏斯迪高古賽後談到愛將，認為韓國國家隊有負於他。



熱刺對白禮頓一戰，在總共7分鐘補時的第6分鐘，麥迪臣策動攻勢，交予李察利臣，再直線傳予左路突破越位的孫興慜，他落底交出一記傳中到尾柱由班倫莊臣撞射入網，2：1反勝白禮頓，巧合地參與進攻的4人名字都有「Son」（James Maddison、Richarlison、Son Heung Min、Brennan Johnson），令球迷笑言名字內要有「Son」才會有好表現。

交出關鍵傳送的李察利臣（左）和入球的班倫莊臣（右），名字內都有「Son」。（Getty Images）

孫興慜周二才代表韓國踢完亞洲盃4強，出局後僅相隔3日，周六便立刻進入熱刺的比賽名單，他在62分鐘後備上陣，再一次發揮亞洲盃中絕境逢生的本色。主帥柏斯迪高古坦言，雖然熱刺是一支仍在建構中的球隊，「但我們擁有世界級球員孫興慜，他助攻班倫（莊臣）那一球看起來很簡單，其實很難做到。」

孫興慜歸隊僅3日便後備上陣並交出助攻。（路透社）

柏帥談到韓國國家隊，更說得毫不留情，道：「也許他代表的國家對他不利，但我認為他是世界級球員，看看他在英超的數字吧，英超是最難踢的聯賽，但不論他踢的球隊表現如何，他總是能協助製造入球。」

「今年在他離開（去參加亞洲盃前），我認為他也許是英超中最好的進攻球員，當然這只是我的看法，但他肯定是其中之一，他是世界級球員。」

熱刺主帥普斯迪高古認為，孫興慜是世界級球員，惟韓國隊「對他不利」。（路透社）

孫興慜在經歷亞洲盃出局的打擊後，回到球隊終於贏波，他賽後展現笑容，接受《朝鮮日報》訪問時道：「足球帶來的傷害，用足球來治癒是最快的，謝謝隊友們的努力，才獲得勝利。」

未能在亞洲盃奪冠，對孫興慜打擊不小。（Getty Images）

他又指雖然在亞洲盃連場加時大戰，但自己不特別覺得疲倦，只得手指因在亞洲盃作賽時扭傷所以需包紮，「幸好我還能開心地踢波，（因為亞洲盃出局）我真的覺得很對不起韓國人民，我認為落場踢波，是最有效去治癒（內心的）傷口的，所以今天特別想比賽，但教練安排我踢後備，作為球員必須服從，我很慶幸教練做了這決定，從結果來看無疑是對的。」

目前熱刺以49分排在英超積分榜第4位，但排在第5的阿士東維拉今輪尚未作賽，若維拉在周日深夜對曼聯成功搶得分數，熱刺將再跌落第5名。孫興慜認為，目前球隊只能盡一切努力爭取最好成績。