亞洲盃｜「卡塔爾沙拿」獲選MVP　親解變魔術慶祝意義：全獻給她

亞洲盃決賽，卡塔爾以3：1擊敗約旦，成功衛冕，包辦3個入球的卡塔爾前鋒艾菲夫（Akram Afif）不僅髮型酷似利物浦前鋒穆罕默德沙拿，他的「變魔術」慶祝更加搶鏡，令人留下深刻印象，他賽後解構背後意義。



卡塔爾在對約旦一戰，三度在影像助理裁判覆核下獲得十二碼，全部都由主將艾菲夫操刀射入，這位「爆炸頭」前鋒一度疑似受傷、需擔架抬離場，但最終踢足全場，在整屆亞洲盃以8個入球成為神射手，同時也獲選為最有價值球員。

艾菲夫獲選為今屆亞洲盃最有價值球員。（路透社）

不過他最令人深刻的，是在上半場射入第一球十二碼後，從襪子內護脛位置取出一張啤牌「變魔術」慶祝，他將啤牌向着鏡頭，只見牌上本是艾菲夫自己的照片，但他輕輕一搖，牌上就變成了S字，這一幕立刻成為熱話，英國《每日郵報》也引述球迷留言指這是「史上最佳慶祝」，他賽後也解釋背後故事。

「S是我太太名字的第一個字母，她是科威特人，今天是她第一次來球場、是她第一次看比賽。我想向所有卡塔爾的支持者道謝及送上祝福，也想將我得到的所有獎項，獻給我的太太。」

現年27歲的艾菲夫在卡塔爾土生土長，父親哈辛艾菲夫在坦桑尼亞出生，其後移居索馬里，並代表索馬里國家隊上陣過20次，及後再搬到卡塔爾，曾效力當地球隊伊蒂哈德，退役後曾執教當地球會。

艾菲夫是卡塔爾著名的Aspire學院青訓產品，青年軍年代曾外借到西維爾，並在比利時球會奧伊本展開職業生涯，他在奧伊本兩季上陣26場、攻入8球後，就轉會到西甲的維拉利爾，但未曾在「黃色潛艇」獲上陣機會，便先後外借到希杭、借回奧伊本、最終又外借回卡塔爾球隊艾薩德，正式轉會後效力至今。