亞洲盃｜艾菲夫12碼連中三元領卡塔爾挫約旦衛冕　魔術慶祝搶眼球

今屆亞洲盃的終極一戰並沒有韓國、日本、伊朗等大名球隊，由東道主兼爭衛冕的卡塔爾鬥黑馬約旦。

外貌酷似利物浦球星沙拿的卡塔爾主將艾菲夫（Akram Hassan Afif），成為今仗的主角，靠12碼打開紀錄，其後艾菲夫一度受傷被擔架抬離場，但這名「卡塔爾沙拿」無大礙繼續作賽，並以12碼連中三元，結果領卡塔爾以3：1力克約旦，成功衛冕亞洲盃。



今屆亞洲盃決賽由中國球證馬寧執法，除了他以外，今場決賽的焦點必定落在「卡塔爾沙拿」艾菲夫身上。東道主卡塔爾上半場中段博得12碼，由艾菲夫親自操刀地波中鵠，這名卡塔爾主將更即席表演魔術，從護脛中拿出自己的相片，並在鏡頭前變成「S」字，以這個別開生面的方法慶祝入球。

艾菲夫打開紀錄完大玩魔術慶祝。（Getty Images）

艾菲夫回防時失平衡，左腳落地時疑似觸傷左膝，他狀甚痛楚倒地，更需要以擔架床抬離場，以為艾菲夫應該傷出，豈料離開球場後沒有大礙，返回球場繼續作賽。縱然卡塔爾防線一次失誤，約旦的艾尼爾密（Yazan Al-Naimat）勁射追平，但東道主球員再度在禁區內倒地，球證馬寧翻查VAR再吹12碼，再一次由艾菲夫操刀，73分鐘再度領先，艾菲夫再度在鏡頭面前施展魔術。

艾菲夫一度倒地，幸好無事可繼續作賽。（路透社）

約旦一度追平，可惜數分鐘後再次落後。（Getty Images）

這名「卡塔爾沙拿」全場活躍，末段突破越位陷阱，並快對方門將一步，中國球證馬寧再經VAR審核後吹罰12碼，艾菲夫第3度站上12碼點操刀，同樣破網，12碼連中三元，今次慶祝時高舉3隻手指，全隊卡塔爾球員亦上前慶祝，因為大家都知道這是奠定勝局的一球，結果卡塔爾以3：1力克約旦，在主場順利蟬聯亞洲盃。

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艾菲夫12碼連中三元，毫無疑問成為卡塔爾的捧盃功臣。（路透社）

艾菲夫被隊友舉起慶祝。（路透社）