足球熱話｜澳職門將新春送大禮 FC悉尼前鋒超客氣變驚天失機
撰文：普利森
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龍年大年初一，澳職聯在拜年的黃金時間黃昏上演，由中岸水手主場對FC悉尼。客軍開賽20分鐘即轟3球，其後更有機會再擴大紀錄。中岸水手門將處理回傳甩腳「送大禮」，FC悉尼前鋒活特衝前施射，竟然空門不入。新春期間，互相送禮，誰送誰收已經分不清楚。
澳職聯排第二的中岸水手主場鬥FC悉尼，力爭收窄與榜首威靈頓鳳凰的差距，豈止開賽20分鐘連失3球，一盆冷水照頭淋。雖然輸3球或輸4球分別不大，但畢竟在主場，大敗一場怎向主場球迷交代，幸好多得FC悉尼前鋒活特（Patrick Wood）。
中岸水手後場互傳，門將胡高域接應隊友回傳時「甩腳」，嘗試再加一腳篤走皮球不果，在新春期間如此客氣，向對方獻上新春賀禮。禮多人不怪，胡高域如此客氣，活特都不能虧待對方，沒有在對方傷口上灑鹽。
活特在小禁區取得控球，面對空門的他，時間多到可以「擺正堂軚」，由左腳轉右腳，才施施然起腳，胡高域早已打定輸數。活特離開兩碼起腳一射，竟然在超近距離不中目標，皮球射中網側，究竟是胡高域還是活特送禮，都已經不再重要。
活特驚天失機後，除了抱頭外，可做的不多。今仗的評述員見證這一幕，同感難以置信，看見射失一刻不禁高叫，直言：「你以後無機會再見到，呢球係最驚人嘅失機！」中岸水手在下半場追回一球，結果以1：3不敵FC悉尼。
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