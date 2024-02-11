女子重劍世界盃｜江旻憓領軍戰團體賽　第10名完成爭入奧運現暗湧

女子重劍擊世界盃巴塞隆拿站周日（11日）上演團體賽，香港隊由個人賽冠軍得主江旻憓、佘繕妡、陳渭泠和連翊希合作出戰，力爭最佳名次和巴黎奧運積分。



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香港女子重劍隊在團體賽首圈（32強）由江旻憓、佘繕妡和陳渭泠迎戰英國隊，贏得驚險，一直賽和對手、到些微落後1分，至第6局才由江旻憓反先18：17，陳渭泠緊接保住分差、佘繕妡再稍稍將差距拉開至2分，江旻憓「守尾門」以29：28險勝。

香港隊由個人賽冠軍得主江旻憓、佘繕妡、陳渭泠和連翊希合作出戰團體賽。（香港劍擊總會）

港隊在次圈遇上匈牙利隊，初段咬緊比數，稍落後15：16，惟在陳渭泠上陣後連得3分並反超前19：18。

港隊一直領先，佘繕妡在第8局拉開5分差，「守尾門」的江旻憓上陣後被對手壓制，世界排名第38的匈牙利對手MUHARI ESZTER在江手上單局取得16分，最終港隊以30：34告負，無緣8強。

下站南京世界盃 爭積分最後機會

在爭奪奧運資格形勢上，撇除以世界前4直取資格，目前港隊以「亞大第一」姿態取得入場券較為實際。港隊於今站前排第8、暫列亞大區第一，與亞大區第二的中國隊有21分差距。惟中國隊今站殺入4強並奪得季軍，取得40分積分；港隊則轉戰排名賽以第10名完成，僅得24分。港隊領先優勢收窄至僅5分，需在下月最後一站搶分機會的南京世界盃力爭名次，穩固積分。