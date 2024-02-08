美斯缺陣風波｜傳阿根廷3月中國行或取消　內媒記者：99%泡湯了

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）率領國際邁亞密（又名：國際邁阿密）早前訪港，聲稱有傷全場在後備席「齋坐」，而這名阿根廷球王轉赴日本後，不單止後備入替，表現同樣活躍。

美斯缺陣風波早已超越體育層面，港府多次發聲，促請美斯﹑國際邁亞密及主辦方交代事件，此事在中國同樣引起很大迴響，有內地記者更直言，阿根廷今年3月的中國行，「99%泡湯了」。



美斯率領國際邁亞密訪港，結果坐足全場，引起中﹑港兩地球迷的熱議，內地網民直斥抵制美斯，就算這名球王下月再訪中國，率領阿根廷國家隊對尼日利亞及科迪特瓦，網民直言：「梅西（美斯）就不用來了！」

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美斯全場無換衫，在後備席坐到完場。（袁志浩攝）

內地記者徐澤鑫在微博上發文，透露今年3月的阿根廷中國行大有機會取消，「今年3月份的阿根廷中國行99%泡湯了」，除非事情突然間扭轉，否則上年在北京對澳洲一戰，大有可能成為美斯球員生涯最後一次在中國出戰。

徐澤鑫強調，「在國家大義和民族尊嚴前面，其他東西啥都不是。 追星的前提，我們一定要愛國，要擁有最基本的尊重。作為美斯這種世界級球星，他的團隊必定知道在香港及日本上場與否的後果，並直言美斯選擇後的苦果，需要自己及隊友來承擔。」徐澤鑫再指出，當前事情沒有扭轉的話，「阿根廷中國行主辦方的官員宣布取消和後續相關品牌的解約（目前還在合約內的至少還有3家）會陸續到來。」

美斯上年6月在北京帶領阿根廷鬥澳洲。（Getty Images）

徐澤鑫微博全文：



多方確認後，梅粉和阿蜜要「失望」了，今年3月份的阿根廷中國行99%泡湯了（對陣尼日利亞和科特迪瓦），除非「球王」再次上演逆襲，扭轉國內一邊倒的輿情。 而去年的工體之戰將成為梅西球員生涯在中國的謝幕演出。

事實證明，在國家大義和民族尊嚴前面，其他東西啥都不是。 追星的前提，我們一定要愛國，要擁有最基本的尊重。

身為世界最頂級的運動明星，梅西的團隊不可能不知道在中國香港與日本上場與否的不同選擇意味著什麼？ 既然梅西用腳和五官做出了自己的決定，那之後的苦果只能讓自己和隊友幫忙吞下。

在輿情沒有扭轉之前，阿根廷中國行主辦方的官員宣布取消和後續相關品牌的解約（目前還在合約內的至少還有3家）會陸續到來。

