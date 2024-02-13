賀歲盃｜主辦商冀「場波令大家開心返」　諷刺美斯「真係好特別」

賀歲盃「世界明星隊」與「香港明星隊」合演一場精彩入球騷，雙方球員和全場球迷均睇得如癡如醉，主辦賽事的國際文娛管理有限公司（ProEvents Management Ltd）主席金偉明賽後指，「希望呢場波令到大家由唔開心嘅心情，變為開心的心情」。

他更表示，「講真句，唔係個個球員都係咁，不過有時個別球員的行為有時真係好難講」，矛頭直指早前隨國際邁亞密訪港卻未上陣的球王美斯。



賀歲盃「世界明星隊」眾星來港獻技，托迪、李華度、馬達拉斯和皮利斯等球星個個開心。（袁志浩攝）

金偉明稱：「賀歲盃要好似今日嘅氣氛，好開心，個個都拍爛手掌，好多入球，作為主辦方而言呢個係目標，所以我哋係滿意嘅。」

他表示，為今場球賽足足洽談了近兩年時間，球員名單亦已轉變數次，球星退休後亦有事情要做，要遷就他們的時間，「本來諗住疫情後刺激經濟，開關後做，後來決定押後到新年踢賀歲盃，所以先有咁嘅效果，大家都有一個好好嘅娛樂，特首頭先同我講非常支持搞呢啲野，所以係滿意嘅。」

主辦今年賀歲盃的國際文娛管理有限公司主席金偉明希望今場波令大家「開心返」。（袁志浩攝）

有記者提及如何避免外國球星訪港的「甩轆」事件，金偉明直言，「你話甩轆，真心講句，球員踢足球的確會受傷，教練出唔出佢又係一回事」，他重申，像今次賀歲波這類型的明星賽，跟邀請一支足球隊不同，「香港係世界好出名城市，今次大部份球星都未嚟過，華朗、托迪都係第一次，邀請佢哋要話佢知香港幾咁繁榮，幾咁靚，值得感受吓，希望透過佢哋再唱好香港」。

他更表示，未來會繼續辦同類明星賽，「我已經諗緊下年球員名單」。他一再提及，搞一場明星賽跟請一支足球隊來港完全是兩回事，「明星賽他們全部已經退休，只要他們有時間、有興趣，想嚟玩吓就會嚟，毋須話硬繃繃設定條例、唔嚟罰幾多錢，做球隊（表演賽）先需要」。

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然而邀請外隊訪港條款並無劃一準則，他以過往曾多次合作的曼聯為例，合約內根本不用列明哪個球員來不來，亦不用擔心球星會缺陣，不過曼聯在九十年代幾次訪港，焦點球星不時缺陣，包括碧咸、傑斯、簡東拿等，均曾「甩底」，金偉明亦指會有「個別例子」，「例如簡東拿退休、碧咸結婚，球員表示有傷，經常發生」，惟他同時稱，「好似上一次嗰個咁，真係好特別囉，我只可以咁講」，矛頭直指早前隨國際邁亞密訪港卻未上陣的球王美斯。

賀歲盃：「世界明星隊」賽前大合照。（袁志浩攝）

金偉明旗下的國際文娛管理有限公司，擁有多年主辦外隊訪港經驗，當中除他上述提及的曼聯多次訪港外，曾多次在香港上演的英超挑戰盃，以及多次賀歲盃外隊訪港，以至2019年利物浦對多蒙特的傳奇賽，甚至是美斯2014次隨阿根廷訪港對香港隊一戰，均由他們主辦。

至於美斯早前隨國際邁亞密訪港，雖然主辦商為Tatler，但國際文娛管理有限公司亦以協辦性質參與。

李華度（左）先開紀錄。（袁志浩攝）

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賀歲盃：香港明星隊取得入球，引來全場球迷熱烈打氣。（葉詩敏攝）

賀歲盃：韋拿發揮射手本色，射門意欲極為旺盛。（袁志浩攝）