賀歲盃｜主辦商冀「場波令大家開心返」 諷刺美斯「真係好特別」
賀歲盃「世界明星隊」與「香港明星隊」合演一場精彩入球騷，雙方球員和全場球迷均睇得如癡如醉，主辦賽事的國際文娛管理有限公司（ProEvents Management Ltd）主席金偉明賽後指，「希望呢場波令到大家由唔開心嘅心情，變為開心的心情」。
他更表示，「講真句，唔係個個球員都係咁，不過有時個別球員的行為有時真係好難講」，矛頭直指早前隨國際邁亞密訪港卻未上陣的球王美斯。
金偉明稱：「賀歲盃要好似今日嘅氣氛，好開心，個個都拍爛手掌，好多入球，作為主辦方而言呢個係目標，所以我哋係滿意嘅。」
他表示，為今場球賽足足洽談了近兩年時間，球員名單亦已轉變數次，球星退休後亦有事情要做，要遷就他們的時間，「本來諗住疫情後刺激經濟，開關後做，後來決定押後到新年踢賀歲盃，所以先有咁嘅效果，大家都有一個好好嘅娛樂，特首頭先同我講非常支持搞呢啲野，所以係滿意嘅。」
有記者提及如何避免外國球星訪港的「甩轆」事件，金偉明直言，「你話甩轆，真心講句，球員踢足球的確會受傷，教練出唔出佢又係一回事」，他重申，像今次賀歲波這類型的明星賽，跟邀請一支足球隊不同，「香港係世界好出名城市，今次大部份球星都未嚟過，華朗、托迪都係第一次，邀請佢哋要話佢知香港幾咁繁榮，幾咁靚，值得感受吓，希望透過佢哋再唱好香港」。
他更表示，未來會繼續辦同類明星賽，「我已經諗緊下年球員名單」。他一再提及，搞一場明星賽跟請一支足球隊來港完全是兩回事，「明星賽他們全部已經退休，只要他們有時間、有興趣，想嚟玩吓就會嚟，毋須話硬繃繃設定條例、唔嚟罰幾多錢，做球隊（表演賽）先需要」。
然而邀請外隊訪港條款並無劃一準則，他以過往曾多次合作的曼聯為例，合約內根本不用列明哪個球員來不來，亦不用擔心球星會缺陣，不過曼聯在九十年代幾次訪港，焦點球星不時缺陣，包括碧咸、傑斯、簡東拿等，均曾「甩底」，金偉明亦指會有「個別例子」，「例如簡東拿退休、碧咸結婚，球員表示有傷，經常發生」，惟他同時稱，「好似上一次嗰個咁，真係好特別囉，我只可以咁講」，矛頭直指早前隨國際邁亞密訪港卻未上陣的球王美斯。
金偉明旗下的國際文娛管理有限公司，擁有多年主辦外隊訪港經驗，當中除他上述提及的曼聯多次訪港外，曾多次在香港上演的英超挑戰盃，以及多次賀歲盃外隊訪港，以至2019年利物浦對多蒙特的傳奇賽，甚至是美斯2014次隨阿根廷訪港對香港隊一戰，均由他們主辦。
至於美斯早前隨國際邁亞密訪港，雖然主辦商為Tatler，但國際文娛管理有限公司亦以協辦性質參與。