美斯訪日｜香港大球場快餐店坐地起價 國立競技場良心價賣小食
撰文：普利森
出版：更新：
美斯（Lionel Messi，又譯梅西）早前訪港，香港大球場場內的快餐店隨即漲價，其中一個餐更高達580元。國際邁亞密（又名：國際邁阿密）昨日（7日）在東京國立競技場出戰，場內小食店的炸雞與香港價格相約，但是日圓。
國際邁亞密早前來港，不論公開操練或表演賽，同樣吸引了近4萬球迷入場。球迷們「醫肚」難免，香港大球場的小食店被發現趁機加價，其中肯德基的加幅更驚人，KFC巴辣雞腿包餐更大幅加價逾2倍，至150元一份，而最貴的「盛大桶餐」，10件雞加上3個香辣雞包，盛惠580港元。
國際邁亞密轉往日本，在東京國立競技場與神戶勝利船上演表演賽，國立競技場內的小食店卻似乎沒有坐地起價，普遍在1000日圓（約52.5港元）內有交易，場內的食物選擇不少，其中炸雞的「價格」與香港相約，但就是港元與日圓的分別，約29港元即有交易。
美斯缺陣風波｜傳阿根廷3月中國行或取消 內媒記者：99%泡湯了美斯訪日｜球王波衫賽後贈予誰人？神戶門將擋出美斯單刀成焦點美斯訪日｜國際邁亞密對神戶入座率僅得4成 票價檔期影響票房美斯訪日｜隊友12碼兩度宴客 美斯與隊友笑開懷 網民又鬧：噁心美斯訪日｜馬天奴解釋美斯日本上陣原因 理解香港球迷非常失望美斯訪日︱說好的恩尼斯達不見了 美斯出場但日本球迷亦被騙？美斯3日內由受傷缺陣到射波派牌狂奔樣樣齊 日本後備上陣30分鐘美斯發微博致中港球迷 稱傷處發腫有痛感遺憾缺陣 盼再來港比賽