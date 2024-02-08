美斯訪日｜香港大球場快餐店坐地起價　國立競技場良心價賣小食

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）早前訪港，香港大球場場內的快餐店隨即漲價，其中一個餐更高達580元。國際邁亞密（又名：國際邁阿密）昨日（7日）在東京國立競技場出戰，場內小食店的炸雞與香港價格相約，但是日圓。



國際邁亞密早前來港，不論公開操練或表演賽，同樣吸引了近4萬球迷入場。球迷們「醫肚」難免，香港大球場的小食店被發現趁機加價，其中肯德基的加幅更驚人，KFC巴辣雞腿包餐更大幅加價逾2倍，至150元一份，而最貴的「盛大桶餐」，10件雞加上3個香辣雞包，盛惠580港元。

國際邁亞密轉往日本，在東京國立競技場與神戶勝利船上演表演賽，國立競技場內的小食店卻似乎沒有坐地起價，普遍在1000日圓（約52.5港元）內有交易，場內的食物選擇不少，其中炸雞的「價格」與香港相約，但就是港元與日圓的分別，約29港元即有交易。

美斯訪港｜球王萬人迷駕臨操練 香港大球場內食店天價助慶