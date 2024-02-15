游泳世錦賽｜何詩蓓社交網站興奮騷金牌　冀香港出產更多世界冠軍

「香港飛魚」何詩蓓（Siobhan）在多哈世界游泳錦標賽出戰女子200米自由泳決賽，以1分54.89秒率先觸池，再添世界冠軍的頭銜，齊集長池及短池的世錦賽金牌，她更希望香港未來可出產更多的世界冠軍。



何詩蓓首度成為長池世界冠軍。（Getty Images）

200米自由泳向來都是何詩蓓的強項，但偏偏與長池世錦賽獎牌無緣。今年的多哈世錦賽，上屆三甲的泳手奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）、迪梅絲（Ariarne Titmus）及麥堅杜殊（Summer McIntosh）齊齊避戰，Siobhan順理成章成為大熱門。

何詩蓓晉級過程輕鬆，初賽與準決賽分別游出1分57.62秒及1分56.04秒，順利躋身決賽。第5線出戰的Siobhan由頭帶到尾，以1分54.89秒首名觸池，拋離次席的新西蘭泳手Erika Fairweather近0.9秒奪金，亦是何詩蓓生涯首度成為長池世界冠軍。

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何詩蓓在200米自由泳輕鬆奪金。（Getty Images）

何詩蓓奪金後難掩興奮，賽後在社交網站大曬金牌，直言「終於做到了」（We made it.），並大讚獎牌有多漂亮，從Siobhan的表情看得出她有多高興。

過往3次在世錦賽與200自獎牌擦身而過，如今終於踏上頒獎台，Siobhan直言這感覺十分特別，「我終於做到了！我過往3次都無緣頒獎台，如今做到了，這對我意義重大。」與個人最佳時間差近1秒，何詩蓓直言可以做得更好，但巴黎奧運才是她的目標，Siobhan希望這段時間再改善，以最佳狀態迎戰奧運。

何詩蓓成為香港史上首名長池世界冠軍，她希望未來香港可以出產更多世界冠軍，「我是第一個（香港的世界冠軍），我知道很多人關注，我希望令大家都感到自豪。我希望未來有更多港產的世界冠軍，我們擁有具潛力的小將，他們學習更多後，在未來數年或者有機會成為下一個世界冠軍。」