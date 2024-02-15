游泳世錦賽︱何詩蓓200自奪金再次改寫歷史　首成長池世界冠軍

「香港飛魚」何詩蓓繼續出戰多哈世界長池游泳錦標賽（長池世錦賽／游泳世錦賽），全港市民最期待的畫面終於出現——Siobhan在最擅長的200米自由泳決賽順利勝出，生涯首度榮登長池世界冠軍。



何詩蓓今屆個人項目除參加主項100及200米自由泳，亦出戰100米蛙泳。在自由泳項目前，她率先在100米蛙泳獲得銅牌，繼去年世錦賽的100自銀牌後，第二度踏上長池世錦賽頒獎台。

賽後她在Instagram限時動態上載泳手在頒獎台的合照，並開玩笑說：「我現在可能是蛙泳泳手了？」（Guess I'm a breaststroker now ?）在非主項出賽亦能夠獲獎牌，無疑為之後的賽事打下強心針。

何詩蓓開玩笑說：「我現在可能是蛙泳泳手了？」（何詩蓓IG）

強敵齊缺陣 何詩蓓晉級過程輕鬆

作為200米自由泳亞洲紀錄保持者，何詩蓓是這個項目的金牌熱門之一，尤其今屆賽事有多位星將缺陣，包括上屆200自三甲泳手奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）、迪梅絲（Ariarne Titmus）及麥堅杜殊（Summer McIntosh），去年何詩蓓正是屈居上述3人之後，再次得第4名。

強敵齊避戰之下，何詩蓓晉級過程相當輕鬆，她初賽游出1分57.62秒，以總排名第4晉級；繼而在準決賽第1組第5泳道出戰，頭50米已發揮速度，以26.70秒率先轉池，之後100米持續領放，到最後50米放慢速度，被新西蘭泳手Erika Fairweather超越，仍以1分56.04秒次名衝線。何詩蓓以總成績第2名晉身200米自由泳決賽，繼準決賽後再次在第5線出戰。

長池游泳世錦賽︱何詩蓓出戰100米蛙泳決賽。（Getty Images）

200米自由泳決賽由頭帶到尾

何詩蓓是決賽8位泳手中，唯一能游進1分54秒之內。她的個人最佳成績（PB）是2021年在東京奧運決賽奪銀時創下的1分53.92秒亞洲紀錄。無論是首名晉級的新西蘭泳手Erika Fairweather、澳洲的Shayna Jack、捷克的施曼諾娃（Barbora Seemanová）或是中國的李冰潔，PB均是在1分55秒左右開外，跟何詩蓓有一定距離。

Siobhan在頭50米已展現過人速度，以26.40秒率先轉池，之後一路領放，而且50米、100米和150米3次轉池時間均較世界紀錄更快，即使最後50米速度減慢，仍以1分54.89秒首名觸池，順利贏得首面長池世錦賽金牌，也是香港歷來首位泳手達到此成就，再次寫下本港游泳歷史新一頁。亞軍由新西蘭泳手Erika Fairweather獲得，時間為1分55.77秒，澳洲的Brianna Throssell以1分56秒正摘季。

賽後即場受訪，何詩蓓表示這個冠軍對她意義重大，因為對上兩屆長池世錦賽均在200自得第四，奧運亦獲得兩面銀牌，今次終可一嘗冠軍滋味，而且今次更有父母在場見證，「今次真是很特別」（It's really special）。

何詩蓓200自順利登頂後，獎牌之旅尚未完結，她將會在周四下午出戰100米自由泳初賽，在這個項目有望再添獎牌。

何詩蓓周四賽程（香港時間）：

下午2：52 女子100米自由泳初賽

