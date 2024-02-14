游泳世錦賽．持續更新｜何詩蓓100蛙新香港紀錄摘銅　200自晉決賽

世界長池游泳錦標賽繼續在卡塔爾多哈上演，港將何詩蓓在強項200米自由泳順利晉身決賽，她同晚在女子100米蛙泳決賽，奪得個人今屆首面獎牌。



何詩蓓在卡塔爾周一晚上、香港時間周二凌晨的女子100米蛙泳準決賽成功晉級，游入決賽，並在周二深夜舉行的100蛙決賽爭個人今屆首面獎牌；在這之前，她先在強項女子200米初賽出戰。

作為200自亞洲紀錄保持者，何詩蓓是這個項目的金牌熱門之一，她在初賽第5組出戰，游出1分57.62秒，順利以總排名第4進入同晚舉行的準決賽，而首名則是中國泳手李冰潔，時間為1分57.16秒，由於仍在初賽階段，估計一眾爭牌泳手都未有發揮真正速度。

何詩蓓周三凌晨賽程：

凌晨1：13 女子200米自由泳準決賽

凌晨1：45 女子100米蛙泳決賽



200米自由泳準決賽 何詩蓓「收油」仍次名晉決賽

何詩蓓在200米自由泳準決賽第1組登場，她在第5泳道出戰。頭50米已發揮速度，以26.70秒率先轉池，之後100米持續領放，到最後50米放慢速度，被新西蘭泳手Erika Fairweather超越。

Erika Fairweather以1分55.75秒首名觸池，何詩蓓以1分56.04秒次名衝線。考慮到約半小時後這位香港飛魚便需出戰100蛙決賽，今場「未去盡」合情合理。由於之後的準決賽第2組成績不及第1組，何詩蓓以總成績第2名晉身周四凌晨上演的200米自由泳決賽，繼準決賽後再次在第5線出戰，力爭首度成為長池世界冠軍。至於首名入準決賽的中國泳手李冰潔，僅以總成績第7名入決賽。

長池游泳世錦賽︱何詩蓓出戰100米蛙泳決賽。（World Aquatics /Mike Lewis）

100米蛙泳決賽 何詩蓓再上頒獎台

何詩蓓以總成績第5名游進100米蛙泳決賽，在第2線出戰。她去年在福岡上演的世錦賽，憑100米自由泳項目獲得銀牌，首度踏上長池世錦賽頒獎台。今年適逢是奧運年，大量星級泳手均避戰長池世錦賽，何詩蓓是少數參賽的頂級泳手之一，目標當然直指獎牌，連非主項的蛙泳亦不例外。

她游出1分05.92秒獲得銅牌，並刷新個人保持的香港紀錄。冠軍由總成績首名晉級決賽的中國19歲泳手唐錢婷奪得，時間是1分05.27秒，亞軍為成績1分05.82秒的荷蘭泳手Tes Schouten。

何詩蓓跟一班蛙式專項泳手角逐，頭50米僅稍為落後唐錢婷，以30.63秒第二名觸池，後50米才被後勁凌厲的Tes Schouten趕過，惟仍能守住三甲位置，成績1分05.92秒，更打破由她保持的1分06.05秒香港紀錄。

何詩蓓在非主項先拔頭籌，繼去年後再次在長池世錦賽獲獎牌，似乎為之後的拿手項目100及200米自由泳展開序幕。周三（14）下午她會先出戰100米自由泳初賽，然後待深夜出戰最擅長的200自，由於主要對手今屆賽事幾乎悉數缺陣，何詩蓓有望力爭金牌。

何詩蓓周三及周四凌晨賽程（香港時間）：

下午2：52 女子100米自由泳初賽（第9組）

凌晨0：17 女子200米自由泳決賽

