港足｜亞洲盃後排名執位　港隊跌4位　卡塔爾約旦成最大贏家

﻿國際足協公布最新世界排名，亞洲盃結束後，有份參賽的球隊排名都有變動，當中港足吞下多場敗仗，一如所料下跌；國足更跌9名之多。

而最大贏家，無疑是決賽兩支球隊卡塔爾和約旦，當中成功衛冕的卡塔爾，排名更暴升至史上新高。



國際足協在2月15日公布最新世界排名，在男子足球排名中，前10名沒有變動，第1和第2仍是阿根廷和法國，變動最多的是參加亞洲盃和非洲國家盃的屬會。

香港代表隊的排名由亞洲盃前的150，再跌4位至154，排在中華台北之後，不過港足在亞洲盃周期間，能獲得排名積分的賽事只得在國際A級友誼賽擊敗中國，而且賽事不在國際足協指定賽期內，能獲得的分數不算多，其後在亞洲盃分組賽3戰全敗，排名下跌也是預期之中，但就跌至2015年以來的低位。

港足在今個積分期的唯一進帳，來自在國際A級友誼賽擊敗中國隊。（HKFA）

在亞洲區排名前列的球隊中，「一哥」仍是世界排名18的日本，但「藍武士」在亞洲盃8強出局，排名微跌1位；其他打入8強的球隊排名都有所上升，伊朗（20）、韓國（22）分別微升一位，澳洲也上升2位至23。

卡塔爾成功衛冕亞洲盃，世界排名升上新高。（Getty Images）

最值得留意的是，連續兩屆奪得亞洲盃冠軍的卡塔爾，排名大升21位，目前排第37名，創下歷史新高；爆冷入決賽的約旦也上升17位，排在第70名。中國隊在亞洲盃分組賽出局，僅獲2和1負，加上在國際A級賽不敵香港，跌9位至第88。