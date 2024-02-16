法甲｜麥巴比傳已表明季末自由身離PSG 皇馬主席親自斟洽加盟

法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappe）據報已告訴所效力的法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）不會續約，將於季末以自由身離隊；早前法國傳媒報道他將轉投西甲勁旅皇家馬德里。



25歲的麥巴比一直就續約問題，跟球會PSG關係緊張，麥巴比不希望續長約以換取轉會的靈活性，PSG卻擔心今年夏天約滿的他以自由身離隊，人財兩失，因此去年夏天雙方一度鬧僵，麥巴比更一度遭「雪藏」，並剔出一隊名單外。

及後劇情峰迴路轉，麥巴比似與球會達成共識，兼重獲披甲機會，但其去留依然是傳媒焦點。

麥巴比日前才於歐聯16強首回合射入一球，帶領PSG主場以2:0擊敗皇家蘇斯達。（Getty Images）

上月法國傳媒《Foot Mercato》便爆料，指出這名法國前鋒已與皇馬達成加盟協議，即將在今夏以自由身加盟，但消息未獲證實；而麥巴比之前談及去留時也十分曖昩，「正如今（2023年）夏與球隊主席達成的協議，無論我的決定如何，都會保護各方面的利益」。

豈料在PSG於歐聯16強首回合主場以2：0擊敗皇家蘇斯達賽後不久，卻傳出他已向球會表達離隊意願的傳聞。PSG暫未確認麥巴比今夏離隊的消息，預料在不久將來會有官方公布。

皇馬會長佩雷斯（右）心儀麥巴比已久，據報今次更親自聯絡該法國射手。（Getty Images）

麥巴比在2017年由摩納哥加盟PSG，2021年夏天確認續約兩年，他還享有自行決定延長一年合約，即可效力至2024/25年球季的條款，但他卻沒有啟動這條款，反而選擇離隊。

據悉，皇馬會長佩雷斯早前親自聯絡麥巴比，邀請他加盟；現時麥巴比年薪估計為2億歐元（約16.8億港元），若他以自由身加盟皇馬，薪酬或再大幅飈升。