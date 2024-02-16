游泳世錦賽｜中國飛魚潘展樂100自奪金　謙稱非頂級：我還是新人

「中國新飛魚」潘展樂早前多哈世界游泳錦標賽的4X100米自由泳接力中，打破100米自由泳的世界紀錄後，周四（15日）深夜再登場，出戰的男子100自決賽，力爭今屆第二金。

今場100自決賽戰情激烈，潘展樂不負眾望，以47.53秒拿下世界冠軍，相隔9年再有中國泳手稱霸男子100自。這名19歲的中國游泳新星，賽後謙稱與頂級還有距離。



早前在男子4X100米自由泳接力中，打破世界紀錄的潘展樂，與隊友王浩宇攜手出戰男子100米自由泳決賽，力爭為中國隊再添金牌。今仗爭持激烈，潘展樂首50米領先，最後25米一度跌至第4，但他在最後關頭發力，以0.19秒之差力壓意大利泳手，首名觸池，贏得首面個人的長池世錦賽金牌，亦是繼2015年的寧澤濤後，9年後再有中國泳手在男子100自登頂。

游泳世錦賽｜潘展樂破100自世績後再奪金 天份加熱愛成就新飛魚

潘展樂繼男子4X100米自由泳後，今屆世錦賽再添一面金牌。（Getty Images）

潘展樂游出47.53秒奪金，與早前創下的世界紀錄46.80秒有一定距離，這名來自浙江溫州市的「中國新飛魚」坦言不太滿意成績，「今天我的表現不是最佳，我的發揮只是一般，這個時間也不太滿意。縱然如此，這是我的首面世錦賽金牌，對我來說是個突破，這面獎牌會繼續推動我不斷進步。」

潘展樂游出47.53秒，與早前打破的世界紀錄有距離。（Getty Images）

潘展樂直言，在起步﹑轉池等技術仍然要改進，謙稱自己並非頂級，「我與世界頂級的運動員仍然有一段距離，我要繼續努力，我只參與國際賽事3年左右，依然有不少地方需要學習﹑改進，我也是一個新人。」潘展樂深信自己還未到極限，「我相信我會（再破世界紀錄），或者是在巴黎（奧運），或者在數年後。」