韓國足總宣布解僱奇連士文　事先發文道別　傳三名宿暫時領軍

「最衰都係孫興慜及李剛仁」，韓國主帥奇連士文（Jurgen Klinsmann）在會議上如此為自己辯解，簡言而之就是「唔關我事」。

韓國國家隊的事都不再與奇連士文有關，韓國足總今午（16日）宣布，正式與奇連士文結束合作關係，盛傳由洪明甫﹑崔龍洙及黃善洪暫代韓國主教練的位置。



韓國國家隊的事，終於都與奇連士文無關。（Getty Images）

韓國在亞洲盃4強意外出局，其後爆出孫興慜與李剛仁不和的「乒乓事件」。韓國足總日前召開會議，討論奇連士文的去向，身在美國的奇連士文以視像方式列席，只參與1小時。

8人委員會一致通過解僱奇連士文，並歸納4點，直斥這名德國名宿戰術準備不足﹑沒有好好掌握隊內的矛盾﹑工作態度又欠佳。韓媒指，奇連士文辯稱球隊表現不佳是因為孫興慜與李剛仁不和而成，同時否認戰術不足等指控。

亞洲盃｜奇連士文辯稱韓國表現差因孫興慜及李剛仁 否認缺乏戰術

亞洲盃｜韓國隊為打乒乓內訌 李剛仁終公開道歉 缺陣歐聯關鍵戰

韓國足總召開會議討論奇連士文的未來。（Getty Images）

韓國足總今日由主席鄭夢奎公布，結束與奇連士文的合作關係，鄭夢奎指奇連士文沒有展示領導能力，韓國足總仍未公布接任人。韓國《朝鮮日報》透露，將會委任洪明甫﹑崔龍洙及黃善洪3名名宿，暫時帶領韓國國家隊。

奇連士文早在「落鑊」前，他在社交網站上載一張韓國隊訓練時的相片，似乎已預告他即將離開，並寫上「衷心感激所有球員﹑教練及韓國球迷，多謝大家在亞洲盃的一路支持。」他強調，過去12個月13場不敗，直至亞洲盃4強前，寄語韓國隊繼續努力。

亞洲盃｜韓媒指足總承認內訌 曝李剛仁曾遭隊友要求踢走

韓國亞洲盃出局前一晚內訌 李剛仁等引發風波 孫興慜衝突中甩骹