亞洲盃｜奇連士文捱轟自稱「十分成功」　承諾孫興慜繼續為韓披甲

當日本大熱倒灶後，韓國一度成為今屆亞洲盃的東亞最後希望，但在4強同樣意外不敵約旦出局，無緣在逾60多年後再度稱霸亞洲。韓國隊長孫興慜賽後意興闌珊，透露未知會否再為國家隊上陣。備受批評的主帥奇連士文大派定心丸，稱韓國未來將繼續由這名熱刺球星帶領。



韓國在亞洲盃4強出局，孫興慜難免失望。（Getty Images）

韓國是今屆亞洲盃的熱門之一，4強與黑馬約旦對碰時，就算有孫興慜﹑黃喜燦﹑李剛仁等外流兵攻堅，全場未錄得任何射門，最終淨負兩球吞敗，無緣相隔64年再捧走亞洲盃。

「我一直輸，是因為我不夠好，我覺得我的能力不足夠領導球隊，很多球員犧牲﹑付出很多，卻得不到想要的結果。」戰畢4強戰，孫興慜意興闌珊，將落敗的責任全都攬上身，更直言：「我要好好考慮我還能不能繼續踢國家隊。」此話一出，不少球迷擔心孫興慜會否自此離開國家隊。

亞洲盃｜韓國出局奇連士文笑容惹眾怒 孫興慜：未必再踢國家隊

孫興慜戰畢亞洲盃後萌生退意，奇連士文大派定心丸。（路透社）

孫興慜是韓國的隊長，當然想把冠軍帶回韓國，可惜事與願違，韓國主帥奇連士文（Jurgen Klinsmann）理解這名熱刺球星有情緒，並大派定心丸，「他（孫興慜）比所有人更想贏冠軍，所以他的情緒我十分理解，他正在（代表國家隊與否）十字路口，但這段時間我一直在與他聯絡，毫無疑問他將會在3月（世界盃外圍賽）為我們披甲。」

奇連士文續指，韓國隊下一個目標就是2026年世界盃，而這名德國名將許下承諾，孫興慜必定是隊中一員，「他未來會與我們一起作戰」，因為他是世界上其中一位頂級的前鋒。另外，孫興慜在韓國出局後，隨即返回熱刺報到，有望在大年初一（10日）晚上對白禮頓的英超登場。

奇連士文直言，孫興慜將會繼續留隊。（路透社）

奇連士文捱轟 「自我上任以來都是十分成功」

韓國失冠，奇連士文飽受韓媒壓力，他在場上「笑笑口」，彷彿是在火上加油，韓國《朝鮮日報》在4強戰後直線抽擊，問奇連士文會否辭職，這名59歲的主帥矢口否認，直言「沒有計劃」。

奇連士文強調，他無意辭去韓國隊主帥一職，並直言自己在韓國「取得成功」，「我們十分渴望贏得亞洲盃，只是約旦發揮更好。整體而言，我們在今屆賽事表現出色，球隊錄得13場不敗，自我上任以來都是十分成功，我們從今屆賽事獲益良多。我依然十分享受帶領韓國隊，我們期待在世界盃外圍賽重新出發。」