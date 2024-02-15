亞洲盃｜奇連士文辯稱韓國表現差因孫興慜及李剛仁　否認缺乏戰術

韓國足球國家隊「乒乓事件」持續發酵，圍繞當事人孫興慜及李剛仁的事件出現不少版本，讓奇連士文這名在亞洲盃四強爆冷不敵約旦出局的敗軍之帥稍微獲得一絲喘息空間。

不過韓國足總委員會經過會議後，周四（15日）一致建議辭退奇連士文（Jurgen Klinsmann），惟最終決定權在韓國足總會長鄭夢奎手上。為此這名德國主帥竟辯解，稱自己帶隊表現不佳，原因便是孫興慜及李剛仁兩大主力。



奇連士文帥位危在旦夕。（路透社）

周三「乒乓事件」曝光後，韓國足總迅速承認事件，不過雙方衝突細節，包括孫興慜是如何受傷等等，則出現多個版本，甚至還有孫興慜抓住李剛仁的衣領、後者出拳但被躲過的描述。

李剛仁周三在社交網站公開道歉，其律師亦在周四發表聲明，澄清「孫興慜抓住李剛仁衣領時，李剛仁打了孫興慜的臉，此說法不屬實」。

韓國足總在周四上午召開委員會會議，討論國家隊今次亞洲盃成績，以及教練奇連士文的未來。韓媒Naver報道指，會議持續4小時，沒有午休，奇連士文身在美國，只以視像會議方式參加1小時便離開。

報道續指，這名德國教頭為自己成績不佳歸咎於孫興慜及李剛仁，韓國足總技術總監皇甫官表示，奇連士文認為球員之間有不和情況，因而形響球隊表現。皇甫官還表示，今次會議有提及奇連士文執教時缺乏戰術，但對方不承認。

會議上，奇連士文將亞洲盃成績不佳原因歸咎於李剛仁（左）及孫興慜（右）不和。（Getty Images）

最終會議結果是，韓國足總所有委員一致建議解僱奇連士文。然而有關建議尚待落實，需留待韓國足總會長鄭夢奎拍板。

自韓國四強出局後，連日來國內不少民眾公開示威，要求盡快辭退這名教練，有委員表示：「奇連士文之所以被批評，不僅僅是因為他成績不佳，更多是因為他的態度。」事實上，奇連士文上任韓國主帥後，已曾因長期於洛杉磯「在家工作」，並未身在韓國執教引來不滿，而且領軍初期戰績奇差，惹來批評，因此亞洲盃四強出局，或許只是最後一根稻草。

奇連士文在美國以視像方式參與，但4個小時的會議他只出席1小時便離開。（Getty Images）

Naver記者補充，奇連士文在上周出局隨球隊回到仁川機場並接受採訪時，曾形容韓國的四強對手約旦是更好的球隊，「約旦是一支當之無愧能晉級決賽的球隊。」

另有傳言指，當「乒乓事件」中雙方球員發生衝突時，奇連士文在旁目擊但沒有阻止。