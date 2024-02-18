英超戰果速報｜熱刺主場不敵狼隊　阿仙奴作客炒般尼　紐卡素和波

英超在本港時間周六晚上11時有多場賽事同時開波，其中倫敦雙雄命運迥異，阿仙奴作客大炒般尼5蛋，熱刺主場卻被狼隊以2：1擊敗。



阿仙奴夏維斯慶祝入球。（路透社）

阿仙奴作客般尼輕鬆取勝，隊長馬田奧迪加特4分鐘先開紀錄，布卡約沙卡於41分鐘攻入12碼。換邊後沙卡梅開二度射成3：0，之後李安度杜沙特和夏維斯各入一球，「兵工廠」最終以5：0作客擊敗般尼。

狼隊將士賽後興奮慶祝。（路透社）

熱刺主場對狼隊，上半場狼隊祖奧高美斯頭槌破網先開紀錄，熱刺門將古里莫維卡里奧其後勇救沙拉比亞近距離射門。

熱刺隊長孫興慜賽後表現失望。（路透社）

下半場甫開賽古路施夫斯基巧妙擺脫對方後衛窄角度破網，柏度尼圖63分鐘交出一記精彩助攻，助祖奧高美斯梅開二度。最終熱刺主場1：2不敵狼隊，今個賽季被對方在英超雙殺。

森林主場擊敗十人應戰的韋斯咸。（路透社）

諾定咸森林主場對韋斯咸，上半場安東尼艾蘭加凌空抽射，皮球被門將擋出，丹尼路奧利華拉峨眉月頂接得皮球起腳被門將接實。半場補時階段，尼高拉斯杜明基斯助攻艾禾尼爾破網打破僵局。

韋斯咸球迷表示不滿，舉起「莫耶斯下台」（Moyes OUT）標語抗議。（路透社）

下半場，從曼城借來的加雲菲臘斯犯規兩黃變一紅被逐，其後森林因賴恩耶迪斯處於越位位置，入球被判詐糊，比賽尾段赫臣奧杜爾破網鎖定勝局，助球隊以2：0擊敗韋斯咸。

馬特列治補時階段為紐卡素追成2：2，主場逼和般尼茅夫。（路透社）

紐卡素迎戰般尼茅夫，上半場安東尼哥頓前場逼搶對方門將尼圖，差點成功破門，之後客軍蘇蘭基先後兩腳具威脅射門，均被紐卡素門將杜巴夫卡撲出。

下半場杜巴夫卡「跣腳」失誤，蘇蘭基收下大禮先拔頭籌。53分鐘，法比安舒哈博得12碼，安東尼哥頓操刀中鵠扳平。安東尼施美安持球推順後射入令般尼茅夫再度領先； 至補時階段，馬特列治門前補射助主隊追成2：2。

富咸主場1：2不敵阿士東維拉。（路透社）

富咸主場對阿士東維拉，上半場奧尼屈堅斯轉身破網先開紀錄，阿歷斯摩蘭奴「體毛」越位，入球經VAR判定無效；下半場屈堅斯梅開二度，富咸由洛迪高梅尼斯為主隊扳回一城。最終維拉2：1戰勝富咸，領先熱刺2分位排分榜第4位。

英超賽果



般尼 0：5 阿仙奴

熱刺 1：2 狼隊

富咸 1：2 阿士東維拉

諾定咸森林 2：0 韋斯咸

紐卡素 2：2 般尼茅夫

