英超｜孫興慜陷韓國內訌風波　熱刺主帥開腔力撐：這就是隊長

韓國國家隊在亞洲盃4強出局後，餘波未了，近期爆出內訌事件，隊長孫興慜與李剛仁兩大球星牽涉在內，管理不善的主帥奇連士文逃不過「落鑊」一劫。

孫興慜傷心又傷身，攜同手指受傷回歸熱刺，主帥普斯迪高古當然力撐這名韓國球星，直言路見不平就是隊長應有的風範。



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熱刺 對 狼隊 今晚11時

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孫興慜在亞洲盃失意後返回熱刺。（Getty Images）

因為乒乓球，韓國隊在亞洲盃期間出現極大矛盾，身為隊長的孫興慜，為了阻止李剛仁等數名年輕球員在晚餐提早離席，其後引起爭執，期間孫興慜的右手手指甩骹。「乒乓事件」在亞洲盃結束後曝光，韓國足總承認內訌，李剛仁隨後亦在社交網站發文致歉，同時顯出主帥奇連士文無法控制球隊，最終被韓國足總解僱。

孫興慜回歸熱刺首仗即獻助攻，助球隊絕地反勝，賽後直言「幸好我還能開心地踢波」，似乎有弦外之音。

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孫興慜戰畢亞洲盃回歸熱刺，首仗後備入替即獻助攻。（Getty Images）

普斯迪高古力撐：孫興慜只是做回自己

當奇連士文「落鑊」後，即使韓國的「乒乓風波」看來告一段落，身處風眼的孫興慜難免身心俱疲。熱刺今輪主場鬥狼隊前夕，主帥普斯迪高古（Ange Postecoglou）開腔力撐這名熱刺隊長。

「我聽說過今次事件，我沒有特別過問，『孫仔』只是做回他自己，作為隊長有時難免身處導火線上。他的爭勝心相當旺盛，若然他看到身邊有所不妥，他就會出聲，有時會惹人討厭，這一點不易做到。」普帥強調，孫興慜是個友善的人，經常笑容滿面，但他是天生的贏家，容不下其他人影響整體的水平，這就是隊長的風範。

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孫興慜在韓國隊的風波，主帥普斯迪高古開腔維護對方。（Getty Images）

不論球會或國家隊，孫興慜亦是隊中的領袖，他早前接受熱刺官網訪問時，直言協助年輕球員融入球隊也是他的職責之一，「隊中每人都在成長，我希望我可以令年輕球員感到舒適，所以我不時與他們深入地對話，建立更好的關係，令球隊更加團結是我的責任之一。」