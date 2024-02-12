英超速評︱曼聯作客2：1挫維拉　麥湯米尼再救世　兩調動成分野

曼聯作客艾馬利領軍的阿士東維拉，一場硬仗17分鐘已有好開始，前鋒凱倫先開紀錄。下半場維拉一度扳平，更憑主場氣勢之下狂攻紅魔鬼防線，曼聯看似快要失守，後備入替的麥湯米尼再次成為贏波英雄，末段為紅魔攻入致勝球，領軍2：1擊敗維拉。

賽前艾馬利已明言今仗是「歐聯席位爭奪戰」，可惜維拉繼聖誕快車期後又一次不敵曼聯，延續近期頹勢。維拉與曼聯之間即使仍有5分差距，但對曼聯上下士氣肯定大有幫助，至於維拉能否重返正軌，還看一個關鍵人物。



麥湯米尼再成曼聯贏波英雄。（Getty Images）

維拉失後防大將頹勢不止

阿士東維拉在艾馬利領軍下，今季長期位居前列，代表作當然是他們12月初在一周內連贏曼城和阿仙奴，這支黑馬當時甚至予人有些微有力爭標的感覺。

維拉的強大，場上關鍵人物是中堅柏奧托利斯（Pau Torres），這位西班牙國腳不止統領維拉防線，更不時後上取得重要入球。維拉12月下旬起連場失分，表現回落，正是由他因傷缺陣開始。今季英超頭17輪，柏奧托利斯全部正選上陣，維拉12勝2和，僅負3仗，而且敗仗全是作客。之後他未有上陣的6場賽事，維拉便輸掉3場，2場賽和，只得1勝。

奧拿拿成曼聯另一贏波英雄

柏奧托利斯12月中對賓福特一仗傷出，之後對錫菲聯一仗缺陣，維拉1：1打和失分，對曼聯一仗他在後備席卻未上陣，維拉作客2：3負曼聯。主場對般尼，他曾後備上陣28分鐘，球隊亦以3：2獲勝，可是托利斯隨即再受傷患困擾，他再度缺陣下維拉賽和愛華頓、負紐卡素吃下今季主場首敗，到在上輪終勝錫菲聯「反底」。

維拉再次面對曼聯，柏奧托利斯又一次在後備席上。沒有這位後防大將，維拉17分鐘便失守，凱倫近射得手，為曼聯先開紀錄，也是他連續5場英超有波入。維拉縱然近績不佳，但落後下傾下反撲，當中包括麥甘尼的勁射以及奧尼屈堅斯近門起腳，均過不到曼聯門將奧拿拿的十指關。

奧拿拿在曼聯作客維拉一仗表現穩健。（Getty Images）

奧拿拿的今場表現穩健，全場更作出8次撲救，是曼聯今仗能全取3分的另一英雄。事實上，半場落後一球的維拉，下半場早段傾力反撲，67分鐘更趁一次角球後的攻勢，由杜格拉斯路爾斯近門射入扳平。

追和後的維拉氣勢強勁，一次又一次「入肉」的攻勢，看似要轉化為入球，埋門一腳不是維拉鋒將未能把握，便是被奧拿拿快一步化解或接收。這位喀麥隆門將全力守護大門，果然成功的曼聯打下奠勝基礎。

杜格拉斯路爾斯近門射入一度為維拉扳平。（路透社）

曼聯維拉兩個調動成分野

雙方領隊看到戰況有變，同在73分鐘作出調動，並成為今仗勝負分野。坦赫格眼見曼聯勢危，以麥湯米尼入替拉舒福特，一方面加強中場人手，先求保住1分，二來麥湯米尼鬥志頑強，在逆境波之中往往有意想不到的發揮；另一邊廂，愈踢愈順的維拉，艾馬利竟換走屢次令連迪路夫頭痛的里安拜尼，以進攻中場泰利文斯入替。艾馬利為求勝利，可能看中泰利文斯的把握力和傳送功夫，然而這個調動令維拉前場充滿活力的優勢頓減，並付出沉重代價。

泰利文斯入替後，維拉反而失去早前的氣勢。戰至86分鐘，曼聯把握一次攻勢，達洛治右路傳中，殺入禁區的麥湯米尼接應頭槌頂入，攻入今季個人第7個英超入球，繼續當球隊首席射手。曼聯終憑這記入球2：1擊敗維拉，又一次，麥湯米尼把握機會證明自己在球隊的價值。

麥湯米尼頭槌為曼聯奠勝一刻。（Getty Images）

麥湯米尼帶領隊友激情慶祝，隔着鏡頭也可完全感受到蘇格蘭人的熱血。兩個領隊，同一分鐘作出的各自調動，成為轉捩點，不知艾馬利會否後悔？

然而維拉能否衝擊歐聯資格，重點還是柏奧托利斯的傷勢。他今仗已列後備，相信很快可以復出。曼聯方面，過到維拉一關也不能太高興，畢竟前四之路除了維拉，尚有今輪後超越維拉升上第四位的熱刺。

麥湯米尼帶領隊友激情慶祝，隔着鏡頭也可完全感受到蘇格蘭人的熱血。（Getty Images）

柏奧托利斯對上一次正選為維拉上陣已經是兩個月前。（Getty Images）