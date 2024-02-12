英超︱阿仙奴6：0大勝韋斯咸創作客最大勝仗 賴斯倒戈入球拒慶祝
撰文：吳慕兒
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阿仙奴度過今季最美滿的一星期，周一先以3：1擊敗榜首的利物浦，周日作客莫耶斯領軍的韋斯咸，清風送爽大勝6：0，追至跟利物浦只差兩分。
槍手今仗不止一對中路守將沙列巴和加比爾馬加希斯均有入球，連防守中場迪格蘭賴斯也有進帳，這位今季才由韋斯咸加盟的星將，依然愛惜母會，入球後拒絕慶祝。
阿仙奴這場大屠殺在上半場32分鐘才展開序幕，中堅沙列巴為球隊先開紀錄。完半場前，韋斯咸在6分鐘內連失3球，41分鐘布卡約沙卡被韋斯咸門將艾路拿踢跌後，操自操刀射入十二碼，44分鐘加比爾馬加希斯頭槌頂成3：0，補時兩分鐘杜沙特再入一球，阿仙奴一下子在返回更衣室前將比數拉開至4：0。
下半場沙卡再次突破韋斯咸防線，63分鐘再有進帳，今仗個人梅開二度。兩分鐘後，迪格蘭賴斯在一班深愛他多年的主隊球迷面前施展一記精彩遠射，為阿仙奴射進今場第6球。賴斯對韋斯咸的情義毋須多講，一班隊友眼見他射入「世界波」，開心包圍他慶祝，然而賴斯一臉嚴肅，展開雙臂向隊友示意他不想慶祝。即使離開了，他對韋斯咸的尊敬和愛仍在。
6：0的比數，也創下阿仙奴在英超作客的歷來最大比數勝仗。槍手目前24仗得52分，追至跟榜首的利物浦只餘兩分差距，跟次席但少踢一場的曼城同分，僅得失球差不及對方。不過單是今仗阿仙奴已追回6球，他們今個星期用表現證明，球隊絕對是有力爭標份子。
相反，韋斯咸則創下英超主場最大敗仗，同時追平1963/64球季2：8敗予布力般的球會歷來最大敗仗。
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