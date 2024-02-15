英超｜傳曼聯撬紐卡素體育總監　任職白禮頓曾作多個精明收購

英超賽會周二（13日）在官網發表聲明，拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）收購曼聯25%股權之事快將落實。這名英國富商及其旗下英力士集團（Ineos）入主「紅魔鬼」，銳意帶領曼聯重建昔日的輝煌，而變化正慢慢發生。據《The Athletic》報道，曼聯有意把紐卡素現任體育總監丹安斯禾夫（Dan Ashworth）帶到奧脫福球場。



曼聯計劃挖角紐卡素足球總監丹安斯禾夫。（Getty Images）

曼聯現任足球總監梅圖（John Murtough）在2013年底加入曼聯，從莫耶斯（David Moyes）身邊的助手一路升職，但紅魔鬼近年收購屢遭詬病，更被球迷嘲笑為「水魚」，作為整個招募系統的領導人，梅圖難辭其咎。

拉傑夫入主曼聯後，人事變動頻頻，繼上月中旬從曼城挖角足球營運總監比拉達（Omar Berrada）為行政總裁後，曼聯再向紐卡素的體育總監丹安斯禾夫招手，有意取代梅圖的位置。

費格遜早已看中丹安斯禾夫，「費爵爺」曾經向曼聯高層推薦他，當時安斯禾夫尚未加盟紐卡素，但得知是擔任足球總監梅圖的下屬後，隨即「耍手擰頭」，斷然拒絕談判。

梅圖（右）足球總監之位恐將不保。（Getty Images）

白禮頓崛起功臣之一

丹安斯禾夫從2000年開始從事足球幕後工作，曾在西布朗擔任足球及技術總監，2012至2019年間任職英格蘭足總精英發展總監，「三獅軍團」男女子國家隊近年在國際賽的成功，禾夫功不可沒。

安斯禾夫（左）曾在英格蘭足總擔任精英發展總監。（Getty Images）

安斯禾夫離開英軍後，加入白禮頓任職技術總監，「海鷗」招募團隊以低價引入了三笘薰﹑麥亞里士打等球員，其後成為球隊主力，更賣得好價錢，可見安斯禾夫的眼光甚佳。安斯禾夫2022年再上一層樓，由中型班轉往新晉豪門加盟紐卡素。即使擁有雄厚資金，安斯禾夫亦沒在轉會市場上亂花金錢，收購繼續是實而不華為主，相比之下性價比不及白禮頓時期，但依然為紐卡素打好根基。

白禮頓時期

摩西斯卡些度（Moises Caicedo），450萬鎊

阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister），700萬鎊

三笘薰，270萬鎊

古古列拿（Marc Cucurella），1540萬鎊

杜沙特（Leandro Trossard），1500萬鎊



紐卡素時期

伊沙克（Alexander Isak），6300萬鎊

東拿利（Sandro Tonali），5500萬鎊

安東尼哥頓（Anthony Gordon），4500萬鎊

哈維班尼斯（Harvey Barnes），3900萬鎊

利夫拿文度（Tino Livramento），3600萬鎊



禾夫在白禮頓擔任技術總監時，球隊曾有不少出色收購。（Getty Images）

安斯禾夫上任能為曼聯帶來什麼？

《The Athletic》指，安斯禾夫已告知紐卡素，曼聯與他接洽一事，而安斯禾夫仍有合約在身，若然曼聯要把他帶往奧脫福，很有可能需要支付巨額賠償。

英國《天空體育》首席記者Kaveh Solhekol表示，曼聯球迷希望填補足球總監這一關鍵職位，因為這間球會近年在轉會市場表現不佳已非秘密，而為白禮頓及紐卡素效力期間，安斯禾夫在這一領域留下不少輝煌功績，「我不是說這些全歸功於安斯禾夫，但他是負責人及體育總監。我認為如果曼聯能夠從紐卡素羅致他的話，將是巨大的成功。」

曼聯在轉會市場時有不精明的舉動，經常以高於市價買人，羅致的年輕新星通常貨不對辦，例如迪亞路查奧爾（Amad Diallo）、法真度柏利斯迪（Facundo Pellistri）、丹尼爾占士（Daniel James）等。Kaveh Solhekol認為安斯禾夫到來，能改善曼聯在這一方面的表現：「我和他（安斯禾夫）有過一些接觸……他對英國足球暸如指掌，我認為他非常了解那些出色的英格蘭年輕球員，所以也許我們可以看到曼聯購買他們，同時從外國帶回一些年輕球員。」

目前21歲的迪亞路查奧爾加盟時曾被稱為「神童」，但在曼聯上陣次數寥寥。（Getty Images）

此外，曼聯近年收購球員時，時常有「唔啱用」的問題出現，今季高調加盟的美臣蒙特、高價收購的荷甲兵安東尼等等都是代表人物。若安斯禾夫上任足球總監，能夠為曼聯帶來他以往在白禮頓及紐卡素時期實而不華的風格，相信能讓曼聯在轉會市場的表現脫胎換骨。