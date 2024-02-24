港超聯︱理文射失十二碼兼被VAR推翻入球　打和大埔失分：很失望

港超聯爭標份子理文今季第二度失分，面對大埔尾段縱獲判十二碼卻「宴客」，補中入網又被指犯手球在先，終與對手踢成0：0。



港超榜首理文開季至今聯賽保持不敗身，錄得8勝1和，包括首循環3：2擊敗大埔；球隊暫領先傑志3分，但假若大埔今場贏波，亦僅落後「黃黑軍團」4分。

理文此役有早前獲發特區護照的杜度復出，並首度以「本地球員」身份亮相，另一入籍兵艾華頓亦擔正，與基華尼頓、安尼亞、保利臣組成強陣出擊，硬撼派遣包括前港超神射手盧卡斯、上屆「最佳後衛」得主加比爾等6名巴西外援的大埔。

陳嘉豪用面擋出射門。（袁志浩攝）

大埔首循環早段便連失三球，今仗僅兩分鐘已差點失守，艾華頓開出左路角球，荷西安祖迎頂斜出。縱然大埔防線已嚴防艾華頓的左腳，仍被這位尖刀覓得射門機會，17分鐘右路崎角位射遠柱，謝家榮將皮球托出底線。

理文中鋒安尼亞身位十足，但面對大埔兩位高大中堅沒明顯優勢，「黃黑軍團」數名鋒將未見太多合作，輪流在禁區外起腳也無法考驗謝家榮。相反，大埔前線由陳肇鈞開始逼搶，守衛亦組「血肉長城」，基華尼頓一次遠射，便有多達3位大埔球員同時出腳封阻。大埔完半場前憑角球製造威脅，加比爾後上接應頂中橫楣。

基華尼頓一次遠射，有多達3位大埔球員同時出腳封阻。（袁志浩攝）

李毅凱疑禁區內犯規 理文尾段「宴客」

換邊後早段陳嘉豪面對角球出迎打手槌犯錯，但他用臉擋走攻門將功補過，卻與杜度相撞，對方終由李毅凱入替。

大埔盧卡斯隨後勁射省中人，皮球彈高飛入禁區，陳肇鈞、加比爾與陳嘉豪同時爭波，最終皮球流入網窩，但陳肇鈞越位在先。戰至75分鐘，李毅凱疑在禁區邊踢跌馬卡雷拿，球證廖國文指犯規地點在禁區外，經VAR覆檢後維持原判，比迪高主射的罰球則被人牆擋出。

李毅凱踢跌馬卡雷拿，球證指犯規地點在禁區外。（袁志浩攝）

補時階段才是今場「戲肉」所在，全場防守出色的加比爾在禁區內侵犯艾華頓，理文由倒戈的保連奴操刀十二碼，卻被謝家榮「捉到路」撲橫，衝前補中的荷西安祖有踢人之嫌，而保連奴則用手觸碰到皮球，雖然艾華頓最終「執雞」成功，但VAR結果推翻入球，兩隊踢成0：0完場。

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理文尾段入球被推翻。（袁志浩攝）

理文失分 主帥拒責怪球員

這是理文繼與東方打和後，今季港超聯第二次失分，球隊多踢一場、領先傑志4分，惟「藍鳥」明天料可擊敗榜下游的香港U23，意味理文榜首優勢或會收窄至1分。

「黃黑軍團」隊長顏樂楓賽後一度「嘟咀」，他坦言全隊難免失望，但認為對爭標沒有太大打擊，「對手是強隊，也是（爭標）競爭對手，傑志對他們也可能失分。」他又認為，球隊埋門一腳做得未夠好，而被推翻入球也「無辦法」，希望隊友們會全程投入，繼續爭標。

顏樂楓賽後「嘟咀」。（袁志浩攝）

理文主教練曾昭達則拒絕怪責射失十二碼的保連奴，強調「劊子手」是由教練團決定，相信球員定必盡全力比賽，「宴客」或牽涉運氣，「家榮也踢得很好，he deserves it（他值得的。）」

謝家榮勇救十二碼，獲選「全場最佳球員」。（袁志浩攝）

至於今季「回巢」帶領大埔踢出驚喜的李志堅，賽後仍似乎對球員表現未盡滿意，「預期是很難踢的比賽，但進攻上仍有些地方做得不好。」

他樂見球隊在班費比對手差一截下，依然踢出如此成績，「見到球員的精神面貌，知道他們不會認為和波就可以。」大埔現落後傑志3分排季席，被視為今季「黑馬」，然而李志堅始終認為，球隊未算爭標份子，「足球不是一朝一夕的事，盡力做好就可以。」