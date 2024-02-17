港超聯班霸傑志險勝標準流浪1：0，今場比賽尾段掀起高潮，流浪門將奧利斯救走十二碼，落後下更上前助攻。而流浪球員林衍廷賽後則投訴，聽見主球證在VAR覆核流浪未獲十二碼的判決後說「看不到畫面」。



剛捧走高級組銀牌冠軍的「藍鳥」，今場有華將陳俊樂與羅梓駿擔正，防線新援拉美治則首度亮相聯賽；有傳轉會中超河南隊的周緣德則不入比賽名單。流浪派出4位季中加盟或回流的球員，包括門將奧力斯、韓國後衛崔佑在、日本兵上形洋介及本地球員杜國榆。

陳俊樂頭槌破門，上半場傑志領先一球。（袁志浩攝）

陳俊樂先開紀錄

開賽兩隊先後有劉智樂跟查理史葛放「冷箭」遠射，直至13分鐘，羅梓駿左路傳中，米基爾無人看管下跳頂斜出。流浪上半場也有黃金機會，劉智樂右路禁區內勁射，保羅擋出不遠，羅梓駿在上形洋介趕到前飛剷「護空門」，力保不失。「藍鳥」34分鐘先開紀錄，陳俊樂接應查理史葛開出的角球，搶前柱頂入成1：0。

流浪中場林衍廷上半場曾兩度施假動作騙倒對手，此子下半場早段憑一己之力扭入禁區，但射門欠力度。64分鐘傑志打反擊，恩查大腳長傳，明加索夫乖巧地控下皮球再笠射，奧利斯僅僅托出底線。

明加索夫尾段跟金旻奎碰撞。（袁志浩攝）

VAR一度覆檢判決。（袁志浩攝）

VAR掀爭議 奧利斯救走十二碼

流浪尾段換入歐陽耀冲，「藍鳥」也以黃洋入替。流浪之後離門三十多碼博得罰球，林堂真射門急勁，保羅拍出不遠，金旻奎上前補中時與明加索夫疑有碰撞，球證無表示，並在VAR覆核後維持原判。

林衍廷臨完場前於禁區內踢跌恩查，被罰十二碼，但米基爾操刀遭奧利斯「捉到路」，結果傑志小勝1：0，在多踢一場下與榜首理文同分，但因較差對賽成績屈居次席。

奧利斯尾段救出十二碼。（袁志浩攝）

+ 7

林衍廷聞球證道：看不到畫面

流浪中場林衍廷完場後向傳媒投訴，「VAR覆核（明加索夫疑似侵犯金旻奎）後，聽到球證（黃偉倫）說看不到畫面，我不知道是什麼事，當時我在他身旁，你們一定要寫（報道）。」不過，在直播媒體賽後發布的比賽精華片段中，包括了當時VAR利用龍門後方鏡頭覆核判決的畫面。

據了解，當時主球證的說話，很有可能是裁判間的溝通，意指場內大銀幕仍未顯示出「check complete」等交代VAR判決的畫面，而非指VAR在看不到場內情況下作出判決，相信是球員誤會了其意思。

林衍廷投訴流浪未獲十二碼。（袁志浩攝）

至於重返流浪的奧利斯，今場穿上印有梁興傑名字的11號球衣，尺寸明顯不合身，但依然左飛右撲，尾段更上前助攻。

他表示自己十分享受在旺角場踢夜波，「對傑志總是感覺很好，我喜歡挑戰自己，看看自己狀態如何。我總是在等待十二碼，因為我喜歡面對前鋒，喜歡玩心理戰，但我認為今天球隊絕對值得1分。」