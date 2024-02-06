港超東方與順德合辦新球會　 邁向中超：不燒錢、不離開香港市場

東方足球會今（6）日公布，引入4間上市公司為新股東，包括美建集團、XDAG基金會、鄺文記及潪㵆發展。球會同時宣布與國內順德足協合辦新球會，取名「順德東方」，來季會參與中冠（中國第四級）聯賽，目標是「邁向中超」。



東方與順德足協簽訂合作協議。（袁志浩攝）

順德東方新季會參戰中冠聯賽。（袁志浩攝）

東方體育會副主席游永強形容今次是「強強聯合」，順德會提供硬件、配套，東方則提供青訓系統，「香港要發展體育空間有限，國內在市場、球迷、青少年球員資源都更豐富，合作能融合兩地優勢。」

他強調東方「根在香港、心懷祖國、放眼世界、力爭上游」，不會離開香港市場，只是要發展體育產業，便需走得更遠。

東方體育會副主席游永強。（袁志浩攝）

游永強表示，東方會由教練團挑選，引薦年青球員加入新球會，「我們的球員在港超15、16歲就踢正選，國內仍未開始這樣做，會是個衝擊，希望能證明大膽嘗試是可行的。」

他補充，新球會不會硬性規定兩地球員名額，希望球員可以港超中冠「兩邊走」，但要視乎會籍等技術問題。現時國內聯賽如中超，對港澳台球員設「內援」名額，游永強期待東方此舉，能有助打破此限制。

東方近年培育出不少小將，17歲球員吳宇曦近期入選省港盃大軍。（資料圖片）

順德東方如要達成進軍中超的最終目標，至少要升3次班，游永強表示沒有為此設限期或時間表，不考慮「燒錢」聘強援，否則是違背培育新一代的初衷。

「現時合作不會花多很多錢，只是把資源利用得更好。首要將踢中超由幻想變夢想，再變理想；中超的資源投入是大挑戰，要待兩地球員有足夠水平、時機成熟。」

東方同時發展籃球及足球隊。（袁志浩攝）

東方白石基地仍有技術性問題

另外，東方早於去年4月已對外公布有意於白石興建自家訓練基地——佔地1.8萬平方米，設有室內、室外籃球場、健身室、會議室及數個五人足球場；然而一年過去，仍在等待文體旅局、發展局作最後審批。

游永強稱，場地有先天性技術問題，但指該問題「簡單、對用家不太重要」，望能盡快解決。「我也想知（動工、落成）時間表，這是重要的體育及展基地，假如落成，東方籃球青少年學員會由600個增至2000個。」近日美斯訪港引來全城熱議，游永強指有機會一定會邀外地足球或籃球隊來港，但稱要帶動體育產業，長遠仍是力爭籃球隊加入CBA，惟目前仍待中國籃協批核結果。