港超聯︱假波案中拒受賄　港會中場入兩球兼獲獎　賽後不評論事件

周日（18日）的港超聯賽事，港會以3：1輕取晉峰，當中梅開二度的正是近日廉政公署宣布起訴盧斯安奴、屠俊翹一干人等的假波案中，被指拒絕受賄的麥美倫，他更憑優秀表現獲頒「全場最佳球員」。



廉政公署上周落案起訴4人涉嫌打假波，當中包括前港會球員霍斌仁、屠俊翹及現中西區後衛盧斯安奴，當中控罪指霍斌仁涉三度誘使當時的港會隊友莊馬仕及麥美倫打假波，並提供10000至30000港元賄款，以操縱或企圖操縱於2021年11月7日港會對標準流浪的港超聯賽事賽果。

然而廉署指，莊馬仕及麥美倫均拒絕受賄，並曾向球會匯報事件。該賽事麥美倫正選上陣，莊馬仕則後備登場，流浪在領先3：0下尾段被連追兩球，險勝3：2。

麥美倫射入十二碼。（袁志浩攝）

麥美倫梅開二度 拒談假波案

在案情被公布後，港會首場比賽是今日於港超聯對晉峰，其中麥美倫出任正選，莊馬仕不入比賽名單。雖然晉峰由林樂賢先開紀錄，但之後簡嘉亨傳中省中鄭璟昊右手，經VAR改判十二碼，港會22分鐘憑麥美倫操刀射入。

麥美倫梅開二度後慶祝十分得戚。（袁志浩攝）

+ 3

僅5分鐘後，晉峰守衛文智樂禁區內踢跌里奧，球證再判十二碼，麥美倫在等待VAR覆檢期間一度輕鬆得「剔波」，最終他再次破門，個人梅開二度。港會結果再有里奧建功，以3：1勝出。

麥美倫賽後獲直播媒體頒發「全場最佳球員」獎項，但由於假波案已進入法律程序，他拒絕對案件作任何評論。

麥美倫射十二碼前輕鬆「剔波」。（袁志浩攝）

麥美倫獲頒「全場最佳球員」。（袁志浩攝）

被問港會立場 主教練：你沒有看報道嗎?

事件中另一球員盧斯安奴，其所屬球會中西區早前已發表聲明，指為維護公眾對足球比賽的信心，已即時暫停盧斯安奴所有比賽、訓練及有關活動，直至案件審訊完結。

「本會過去一直提倡公平比賽，全力應付每場賽事。對於『打假波』及外圍投注本地足球賽事，本會絕不姑息任何球員及有關人士屬犯法律行為！」

港會主教練咸美頓。（袁志浩攝）

而港會主教練咸美頓被問到球會對於「打假波」的立場時，就反問記者有沒有看傳媒報道，「那就是我們的立場，我不知道你們想我說什麼，我們不需要討論已發生的事，不會有任何幫助。」

他補充，莊馬仕及麥美倫都符合出場資格，看不出任何理由不讓兩人上陣，惟莊馬仕現時仍有傷在身。