港超聯︱理文近萬呎基地落成　顏樂楓見證球會成長：很驕傲

港超聯球會理文新訓練中心上月落成，會長李文恩希望能助球會成績更上一層樓，也可藉此回饋香港足球。



理文過去一直覓地興建自家訓練場，但最終遇上各種難題，終選擇在將軍澳一商場地庫建立新基地。該佔地約10000呎的室內訓練中心自去年4月開始裝修，自上月正式落成，中心年租約300萬元，且簽約年期「不短」；若包括裝修及添置器材費用，啟用前耗資近1000萬元。

理文主帥曾昭達介紹中心內的冷暖水池。（袁志浩攝）

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中心內除有更衣室、按摩床、球隊辦公室、會議室等基本設備，更有一幅小型人造草地、健身室及冷暖水池等設施，配合球員各種訓練需要。球員在將軍澳足總足球訓練中心練習後，只需花不多於10分鐘步程，即可抵達中心恢復或加操；而中心也開放予理文梯隊成員使用。

李文恩表示，希望讓理文更像一間完整的足球會，「這只是一個開始，我們慢慢進步，衝出香港，就像『Stronger as one』的格言，同心協力回饋香港足球。」

理文會長李文恩。（袁志浩攝）

雖然理文暫未再有下一步擴展計劃，但球會正跟足總商討合作，在新中心舉辦教練班，接下來亦會舉辦為4至7歲小童而設的興趣班，為旗下足球學院提供「一條龍」平台；也有意安排球迷活動。

李文恩笑道：「我們想足球更普及化，在剛過去的亞洲盃，印度、中國加起來20多億人口，（國家隊）也無法取得一個入球 ，因為這跟人口無關，而是足球人口。希望家長會帶小朋友來踢波，（令小朋友）對足球更大興趣，發掘更多人才。」

理文中場顏樂楓大讚新基地設備。（袁志浩攝）

顏樂楓：感覺更受尊重

自理文2017年創會便效力至今的顏樂楓稱，陪伴球隊由零開始，逐步建立至今，且參與其中，感受很深，「以往（在康文署場地訓練）完場就被趕走；至近年轉到足總足球訓練中心，再到球會擁有自家基地，感覺更受尊重，更上心，更為球會而驕傲，令我責任感更大。」

顏樂楓形容新基地設施「好正」，因一切都是教練考慮球員需要而特別安排；對於本地球會傑志及流浪也有自家訓練中心，他認為不必比較，「大家都係做好自己，球會往好方向發展就可以了。」