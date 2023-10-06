杭州亞運．田徑｜奧運獎牌遞補儀式　切陽什姐獲遲來11年的金牌

周三（4日）晚的杭州亞運田徑賽事結束後，中國奧委會在俗稱「大蓮花」的杭州奧體中心體育場舉行頒獎儀式，為在倫敦奧運遞補獲女子20公里競步金銀銅的切陽什姐、劉虹、呂秀芝，以及在東京奧運遞補獲4x100米男子接力銅牌的湯星強、謝震業、蘇炳添、吳智強頒發獎牌。

切陽什姐最初在倫敦奧運獲銅牌並打破亞洲紀錄，隨後金銀兩名俄羅斯選手因服用禁藥而被褫奪成績及獎牌，這名藏族女將亦因此獲得這塊遲來11年的奧運金牌，使她在頒獎台上不忍激動落淚。



切陽什姐接受金牌時激動落淚。（微博圖片）

儀式完結後，被「中國藍新聞」記者問到剛剛在台上喜極而泣有什麼感受時，切陽什姐笑言那不是喜極而泣，是遺憾，「（這塊金牌）來得太晚了。」

回想倫敦奧運，已經是11年前的事情，當時切陽什姐還只是21歲，她首次參加奧運會便打破女子競步20公里的亞洲紀錄並獲得銅牌，也是歷史上首位拿到奧運獎牌的藏族選手。2016年時，本來獲銀牌的俄羅斯選手簡妮施堅娜（Olga Kaniskina）因服用禁藥被褫奪銀牌，由切陽什姐補上。

倫敦奧運時，切陽什姐（右）還只有21歲，且首屆參加奧運便獲銅牌，當時她笑得很滿足。（Getty Images）

至2022年，獲金牌的另一名俄羅斯選手娜舒曼洛娃（Elena Lashmanova）亦因同樣原因被褫奪獎牌及成績。於是切陽什姐由銅到銀，再由銀到金，等了10年，才獲國際田徑聯會確認為當年奧運金牌；本來排在第四和第六的劉虹及呂秀芝，亦因禁藥風波而遞補至亞軍及季軍。這場頒獎禮及奧運獎牌對她們來說，同樣是遲來了11年。

切陽什姐（中）與劉虹（左）、呂秀芝。（微博圖片）

在去年消息公布時，切陽什姐曾表示既開心又難過，開心是可以擁有奧運金牌，難過則是「沒有感受過冠軍的樣子，沒有得到奧運冠軍的光環」。有很多網民都慨嘆她的人生被奪走了11年，如果當時切陽什姐直接拿到奧運金牌，那其人生將會截然不同。不過切陽什姐受訪時表示，希望今晚的遞補儀式，能夠影響更多年輕運動員及觀眾關注競步項目。

等了11年，切陽什姐終於迎來這塊奧運金牌。（微博圖片）

「這枚奥運銅牌含金量足夠大」

蘇炳添在東京奧運的短跑表現相信仍讓不少人記憶猶新，男子100米決賽時，他以唯一一名黃種人，成為短跑道上獨特的一道「風景」。雖然最終無緣獎牌，但由於男子4x100接力賽亞軍的英國隊因其中一名成員未能通過藥檢，成績及獎牌被取消後，第4名的中國隊因而遞補獲得銅牌。

由於英國隊有選手未能通過藥檢，最終中國隊遞補成為季軍摘銅。（Getty Images）

雖然蘇炳添沒有參加今屆亞運會，但他亦與隊友湯星強、謝震業及吳智強一同接受銅牌遞補儀式，「央視新聞」在微博上以Hashtag「這枚奥運銅牌含金量足夠大」來報道，稱讚他們為中國拿下首塊男子4x100接力奧運獎牌，創造歷史，亦成為微博熱搜之一。

蘇炳添之後在個人微博貼出與隊友領獎的合照，「多年的努力換來今天的奧運銅牌、值得我們去奮鬥。同時這也是個起點，讓更多年輕的運動員有夢可追，你也可以！致敬，為中國短跑事業付出過的工作人員。」